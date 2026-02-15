Menu
POLÍTICA
LEGISLATIVO

Congresso acelera agenda pós-Carnaval com votações e depoimentos

Entre as pautas estão PEC da Segurança, fim da escala 6x1 e oitivas do Master

Ane Catarine

Por Ane Catarine

15/02/2026 - 8:36 h

Congresso Nacional
Congresso Nacional -

A agenda do Congresso Nacional deve ser intensificada após o feriado de Carnaval, especialmente com as discussões para a construção de acordos entre líderes voltados à votação de projetos de interesse do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os temas previstos para o pós-Carnaval estão o acordo entre Mercosul e União Europeia, a chamada PEC da Segurança Pública e a definição do cronograma de análise e da relatoria da proposta que trata do fim da jornada de trabalho 6x1, uma das maiores prioridades da gestão federal em ano eleitoral.

Também são esperados dois depoimentos do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master:

  • Na terça-feira, 24, no grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE);
  • Na quinta-feira, 26, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Votações previstas

Após pedido de vista na última semana, o acordo Mercosul–UE deve ser votado na representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) na próxima terça-feira, 24. Em seguida, a expectativa é que o texto seja analisado pelo plenário da Câmara, sem passar por comissões, para acelerar a tramitação.

Também no dia 24 está prevista a votação da proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública no país. O relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), ainda negocia alterações no parecer.

Em outra frente, além das oitivas previstas de Vorcaro, a CPI do Crime Organizado tem reunião prevista para votar uma série de requerimentos que envolvem o Banco Master, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e familiares.

Tags:

Banco MAster congresso nacional eleições Lula PT

x