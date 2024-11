Corpo do homem que morreu nas explosões no STF é retirado da praça

Corpo foi retirado cerca de 12h após ataque - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Cerca de 12h após ataque, o corpo do homem que morreu durante as explosões na Praça dos Três Poderes, na noite desta quarta-feira,13, foi retirado da praça. Homem foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, natural de Santa Catarina.

O Expediente foi suspenso no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Uma ampla varredura está sendo realizada desde as primeiras explosões para identificar se existem outros artefatos no local.

O autor das explosões foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina nas eleições de 2020 e não foi eleito. Ele disputou as eleições com o nome de urna Tiü França, em Rio do Sul (SC), e conseguiu apenas 98 votos. Ao todo, ele gastou R$ 500 em sua campanha, com serviços contábeis.