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POSSE PRESIDENCIAL

De Bad Bunny a Caetano Veloso: posse de Lula terá megashows

Governo espera reunir até 1 milhão de pessoas em Brasília no dia 5 de janeiro

Ane Catarine
Por
O presidente Lula (PT) na posse para terceiro mandato, em 2023
O presidente Lula (PT) na posse para terceiro mandato, em 2023 - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

Roger Waters, Bad Bunny, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Fafá de Belém estão entre os artistas cotados para se apresentar na posse do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 5 de janeiro de 2027, em Brasília.

As atrações ainda não foram confirmadas, mas, segundo informações da CNN Brasil, esses nomes estão em discussão nos bastidores.

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Artistas nacionais e internacionais têm procurado o governo para demonstrar interesse em participar da cerimônia.

A organização do evento ficará a cargo de uma equipe que deve ser oficializada nas próximas semanas, por meio de decreto.

O grupo será formado por integrantes de ministérios e deverá contar com a participação da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.

Governo prepara a maior posse presidencial da história

A expectativa do governo federal é reunir pelo menos 750 mil pessoas na cerimônia, com público que pode chegar a 1 milhão.

Se a estimativa se confirmar, o evento será a maior posse presidencial já realizada no país.

Em 2023, cerca de 500 mil pessoas acompanharam a cerimônia na Esplanada dos Ministérios.

Para receber o público esperado, o governo negocia com o governo do Distrito Federal a disponibilização de escolas, estacionamentos e parques para alojamento dos visitantes.

O Palácio do Planalto também solicitou reforço na segurança e transporte público gratuito no dia da posse.

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Relembre o resultado do segundo turno

Lula foi reeleito no segundo turno, em 25 de outubro de 2026, ao vencer o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51,79% dos votos válidos.

Lula reverteu a desvantagem registrada no primeiro turno, quando estava cerca de 2,2 milhões de votos atrás de Flávio.

Na etapa final da disputa, o presidente reeleito recebeu 10,3 milhões de votos a mais e garantiu a vitória.

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