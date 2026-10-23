Debate na Globo: Lula compara Flávio Bolsonaro a aluno que decora, mas não aprende

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou as declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre infraestrutura nacional e importações durante o último debate presidencial da TV Globo, realizado nesta sexta-feira, 23, antes do segundo turno das eleições.

Ao rebater as informações apresentadas pelo adversário, Lula comparou a postura do senador à de um estudante que consegue memorizar conteúdos para uma prova, mas não demonstra ter assimilado o que estudou.

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O meu adversário parece aluno que estuda pra vestibular e consegue decorar, mas não consegue aprender Lula

A declaração foi feita durante o confronto direto entre os dois candidatos, que disputam a Presidência da República. O debate ocorre na reta final da campanha, a dois dias da votação que definirá o próximo presidente do Brasil.

A discussão sobre infraestrutura e importações serviu de contexto para a crítica de Lula às informações apresentadas por Flávio Bolsonaro. Com a comparação, o presidente questionou a compreensão do adversário sobre os temas abordados no debate.