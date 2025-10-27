POLÍTICA
Defesa de Bolsonaro cita voto de Fux para pedir redução de pena ao STF
Segundo os advogados, o voto de Fux evidencia lacunas no acórdão que formou maioria pela condenação
Por Leilane Teixeira
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou nesta segunda-feira, 27, embargos de declaração contra a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que o condenou por crimes contra a democracia. O recurso, de 85 páginas, recorre ao voto divergente do ministro Luiz Fux para pedir a revisão da sentença.
Durante o julgamento, que envolveu outros sete réus do chamado “núcleo crucial” da suposta trama golpista, Fux defendeu a absolvição completa de Bolsonaro, argumentando que não houve início de atos que caracterizassem uma tentativa de golpe de Estado.
Voto de Fux
Segundo os advogados, o voto de Fux evidencia:
- lacunas no acórdão que formou maioria pela condenação;
- as supostas irregularidades levantadas não se confundem com questões analisadas anteriormente, na fase de recebimento da denúncia.
- que Fux alertou para a necessidade de uma análise jurídica cuidadosa e mencionou o risco de exageros nas acusações, pontos que teriam sido desconsiderados pelos demais ministros.
“Caso Bolsonaro tivesse seguido adiante em direção a um autogolpe, não precisaria do apoio dos comandantes das Forças Armadas, cuja substituição é prerrogativa presidencial. Qualquer ação envolvendo o emprego das tropas exigiria decreto formal do presidente”, escreveu o ministro.
Leia Também:
Com base nesse entendimento, os advogados afirmam que o ex-presidente "interrompeu voluntariamente qualquer execução, configurando desistência voluntária". A defesa pede que o STF se pronuncie sobre a aplicabilidade do artigo 15 do Código Penal.
Condenação
Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro, por 4 votos a 1, marcando a primeira condenação histórica de um ex-presidente brasileiro por crimes contra a democracia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes