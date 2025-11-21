Depois do 'todes', governo barra expressões consideradas racistas

Portaria da AGU lista expressões que não devem ser mais usadas em documentos e pronunciamentos oficiais - Foto: Reprodução/Freepik

Após o presidente Lula (PT) sancionar, nesta semana, uma lei que proíbe a linguagem neutra nas repartições públicas da União, Estados e Municípios, o governo agora mira barrar expressões popularmente usadas, mas que são consideras racistas.

Nesta sexta-feira, 21, a Advocacia-Geral da União (AGU) publicou no Diário Oficial da União (DOU), uma portaria que lista essas expressões e que não devem mais ser usadas em documentos, comunicações internas e pronunciamentos oficiais da Procuradoria-Geral Federal (PGF).

De acordo com o texto, entre os termos desaconselhados estão “mercado negro”, “meia-tigela”, “índio”, “humor negro” e “a coisa está preta”. A medida tem como objetivo evitar o uso de linguagem que reproduza preconceitos históricos na administração pública.

Recomendações

A portaria ainda descreve casos de expressões consideradas microagressões, metáforas inadequadas ou estereótipos que reforçam hierarquias raciais.

A lista, que inclui 17 termos e será revista após a publicação de um protocolo mais amplo da AGU sobre gênero, raça e etnia, traz exemplos como recomendação de trocar “índio” por “indígena” ou pelo nome da etnia; substituir “mercado negro” por “mercado ilícito”; evitar o uso de “meia-tigela” como sinônimo de algo sem valor; e empregar “pessoa escravizada” no lugar de “escravo”.

Em casos de uso dessas expressões, a portaria prevê orientação individual, participação em cursos de letramento racial e acesso a materiais educativos.

Sem "todes" e "elu": Lula proíbe linguagem neutra

Uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trouxe um novo capítulo à discussão sobre linguagem neutra no Brasil. O governo proibiu oficialmente o uso de termos como “todes”, “elu” e outras variações em toda a administração pública, incluindo União, Estados e municípios.

A determinação está na Lei n.º 15.263/2025, sancionada por Lula e publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 17. O texto obriga que todos os órgãos públicos sigam a norma culta da língua portuguesa em documentos, formulários, comunicados e atendimentos.