A deputada estadual Monica Seixas (PSOL-SP) teve a entrada em Israel negada e foi deportada nesta segunda-feira, 23, após permanecer detida em um centro de imigração desde o último sábado, 21. A parlamentar relatou o episódio nas redes sociais, em uma publicação feita já em Roma, na Itália, onde aguardava um novo voo para retornar ao Brasil.

A viagem tinha como destino a Cisjordânia, onde Monica participaria, ao lado de outros ativistas, de uma ação humanitária de acompanhamento da Colheita das Azeitonas, iniciativa voltada ao apoio de agricultores palestinos. A abordagem das autoridades israelenses ocorreu no Aeroporto Internacional Ben Gurion, antes que ela pudesse seguir viagem.

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Em seu relato, a deputada afirmou que foi pressionada a manifestar apoio ao sionismo e questionada sobre suas críticas a Israel.

"Eu fui barrada no aeroporto em Israel, detida em um centro de imigração junto a outros ativistas. Pediam para que eu falasse que eu apoio o sionismo e depois me desafiaram a chama-los de genocidas e também que eu fosse para à Síria morrer em meio aos crimes de guerra deles."

Monica também afirmou que episódios de impedimento de entrada envolvendo ativistas e autoridades têm se tornado mais frequentes. Segundo ela, a medida busca evitar que essas pessoas prestem assistência à população palestina.

Após deixar Israel, a parlamentar informou que procurou o Itamaraty para solicitar um posicionamento do governo brasileiro sobre o ocorrido.

Embaixada de Israel apresenta outra versão

Em manifestação oficial, a Embaixada de Israel no Brasil apresentou uma justificativa diferente para a deportação. Segundo a representação diplomática, Monica teria se recusado a colaborar com os agentes de imigração durante os procedimentos de entrada no país.

"a deputada se recusou a colaborar com os agentes de imigração no Aeroporto Ben Gurion. Ao ser questionada, repetiu slogans de propaganda, classificou Israel como um Estado de apartheid e acusou o país de cometer genocídio."

A embaixada acrescentou que a decisão foi motivada pela falta de colaboração da parlamentar e pelo temor de possíveis alterações na ordem pública. A representação também mencionou a Emenda nº 40 à Lei de Entrada em Israel.

"As autoridades negaram a entrada da deputada em razão de sua recusa em colaborar e do receio de que houvesse perturbação da ordem pública. Também citaram a Emenda nº 40 à Lei de Entrada em Israel", prosseguiu.

Ao concluir a manifestação, a embaixada voltou a criticar a postura atribuída à deputada durante a abordagem no aeroporto.

"A deputada demonstrou pouca consideração pela segurança aeroportuária. Em todo o mundo, espera-se que os viajantes colaborem com os agentes de imigração ao entrar em um país. O mesmo vale para quem exerce mandato eletivo. Um aeroporto internacional não é lugar para provocações feitas para atrair a atenção do público", finalizou a Embaixada de Israel.