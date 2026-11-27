O deputado federal eleito Lucas Reis (PT-BA) adotou cautela em relação às discussões sobre uma possível mudança no sistema eleitoral brasileiro, incluindo a adoção do voto distrital misto.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, na quinta-feira, 26, o petista afirmou que não identifica, neste momento, um ambiente favorável para que a proposta seja votada ainda em 2026 no Congresso Nacional.

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Segundo Reis, apesar de o tema já estar em discussão entre parlamentares em Brasília, existem divergências entre partidos e dentro das próprias bancadas sobre o modelo a ser adotado. O deputado eleito também questionou se o debate está suficientemente amadurecido para uma alteração nas regras eleitorais.

“Eu não estou vendo um clima favorável para uma mudança, porque ainda há muita divergência. [...] Eu não acho que está maduro o suficiente para votar esse ano. Não estou vendo o clima para votar esse ano”, declarou.

Divergências sobre voto em lista

Durante a entrevista, Lucas Reis destacou que o próprio PT enfrenta discussões internas sobre o sistema proporcional e a possibilidade de adoção do voto em lista fechada, modelo no qual os partidos definem previamente a ordem dos candidatos que poderão ocupar as vagas conquistadas nas eleições.

O parlamentar eleito lembrou que o partido historicamente defende esse formato, mas ponderou que a proposta também encontra resistências diante da atual composição das bancadas e das diferentes formas de organização partidária no país.

Na avaliação de Reis, existe uma diferença significativa entre partidos que possuem processos internos de disputa e escolha de candidaturas e legendas, nas quais as decisões ficam mais concentradas nas direções partidárias.

“Em outros partidos, ou na maioria dos partidos, principalmente nos partidos do centro ou da direita, na prática você tem uma pessoa que dá o diretório, fecha o diretório, dá uma comissão provisória. Então, a gente explica para a sociedade que essa pessoa vai dizer qual a lista do partido; eu não acho que a gente tenha condição de fazer isso”, afirmou.

O deputado também observou que o comportamento do eleitor mudou com o crescimento das redes sociais e das ferramentas de comunicação, como WhatsApp e Instagram.

Segundo ele, os eleitores podem preferir escolher diretamente o candidato em quem desejam votar, em vez de deixar essa decisão condicionada à ordem estabelecida pelas legendas.

Discussão sobre concentração de votos

Outro ponto levantado por Lucas Reis foi a possibilidade de mudanças nas regras para limitar a quantidade de cadeiras que um candidato com votação expressiva consegue ajudar a eleger dentro do sistema proporcional.

O parlamentar citou como exemplos situações envolvendo os deputados federais:

Erika Hilton (PSOL-SP);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

e Lucas Pavanato (PL-SP) .

Ao abordar o assunto, Reis questionou se episódios específicos envolvendo candidatos com votações expressivas justificariam uma alteração ampla no sistema eleitoral brasileiro.

“Eu não sei se isso é porque a gente começa a fazer casuísmo, entendeu? Você pega três casos no Brasil, porque se trata disso: um na esquerda, que é a deputada Erika Hilton, dois na extrema direita, o Nicolas [Ferreira] e o Lucas Pavanato. São dois estados, são três casos, digamos, 'estrambólicos'", declarou.

O petista também comparou o debate a fenômenos eleitorais anteriores, citando o caso do humorista Tiririca, que conquistou votação expressiva nas eleições de 2010 e contribuiu para a eleição de outros candidatos por meio do sistema proporcional.

Para Reis, situações desse tipo podem ocorrer em determinados ciclos eleitorais sem necessariamente representar uma tendência permanente em todo o país.

Mudança no sistema eleitoral

Apesar das ressalvas, Lucas Reis afirmou que não tem uma posição definitiva sobre o assunto e se mostrou aberto a rever seu entendimento diante de novos argumentos.

“Eu não estou falando aqui com nenhuma certeza. Posso ser convencido da mudança, posso ser convencido de um monte de coisa. Mas hoje eu tenho dúvida”, afirmou.

O deputado federal eleito defendeu que o Congresso continue acompanhando as discussões antes de avançar com uma eventual votação. Na avaliação dele, a diversidade de opiniões e os diferentes modelos de organização dos partidos tornam o debate complexo e exigem uma análise mais aprofundada.