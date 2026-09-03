Deputado federal é alvo de operação da PF contra compra de votos

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A Polícia Federal (PF) realizou uma operação contra um esquema de compra de votos no município de Nilópolis, interior do Rio de Janeiro, nas eleições municipais de 2024. O deputado federal Ricardo Abrão (PSDB-RJ) é o alvo da ação contra corrupção eleitoral, a qual ocorreu na manhã desta quinta-feira, 3.

A partir da investigação, um mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal foi cumprido, além do afastamento do sigilo de dados de equipamentos eletrônicos.

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Investigações duram 2 anos

A força-tarefa realizada no Rio de Janeiro é um desdobramento de uma investigação iniciada em outubro de 2024, quando 24 pessoas foram presas em flagrante. Em fevereiro de 2025, a operação Astreia também cumpriu ordens judiciais relacionadas ao caso.

Candidato à reeleição nas eleições de 2026, Abrão chegou à Câmara dos Deputados em abril de 2025, após a Mesa Diretora decretar a cassação do mandato de Chiquinho Brazão.

A cassação ocorreu após Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, serem condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 76 anos e três meses de prisão como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.