Ratinho volta a atacar Erika Hilton: “Trans não é mulher”

O apresentador Ratinho voltou a criticar a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) na terça-feira, 1º, semanas após a Justiça de São Paulo manter a decisão que garante à parlamentar o direito de resposta no Programa do Ratinho, do SBT.

Durante participação no podcast Papagaio Falante, o apresentador voltou a questionar a identidade de gênero de Erika.

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“Trans não é mulher. Trans é um ser humano que nasceu com coisas de mulher, mas não é uma mulher. Eu queria ser bonito também, ter um nariz bonitinho, mas não nasci com nariz bonitinho”, afirmou.

Na sequência, Ratinho disse que nunca desrespeitou ninguém e afirmou que apenas expressou a opinião dele como cidadão. Ao se referir à deputada, porém, voltou a usar o masculino.

“Aproveitam da minha popularidade e começam a me xingar. Ele começou a me tratar mal e eu nunca respondi nada. Nunca falei mal dele e nem no dia. Só dei minha opinião como cidadão”, disse o apresentador.

As novas declarações ocorrem semanas após a Justiça de São Paulo confirmar que o SBT deverá exibir o direito de resposta de Erika Hilton no mesmo programa e horário em que Ratinho fez as declarações transfóbicas que motivaram a ação judicial.

Entenda o caso

Em março, Ratinho havia questionado a escolha de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e afirmado que ela “não é mulher, é trans”.

A deputada acionou a Justiça e conseguiu o direito de resposta. O entendimento mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi de que as declarações ultrapassaram os limites da crítica política e atingiram a identidade de gênero da parlamentar.