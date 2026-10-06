Deputado federal é condenado a pagar R$ 50 mil a Erika Hilton

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A Justiça de São Paulo determinou a condenação do deputado federal André Fernandes (PL-CE) ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 50 mil à deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

A sentença decorre de uma publicação realizada em rede social após um desentendimento entre os parlamentares na Câmara dos Deputados.

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De acordo com os autos do processo, a publicação continha ataques direcionados à identidade de gênero da deputada.

A defesa de André Fernandes sustentou que a postagem estaria amparada pela imunidade parlamentar, em razão do vínculo com o debate ocorrido no plenário legislativo.

Fundamentação da sentença

O juiz responsável pelo caso rejeitou a tese de imunidade parlamentar. A decisão apontou que o conteúdo veiculado não guardava relação funcional com o exercício do mandato legislativo.

Além da reparação financeira, a ordem judicial determinou a exclusão definitiva do conteúdo da plataforma digital, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Para o cálculo do valor indenizatório, a decisão considerou o alcance e a repercussão da postagem na internet.

O montante determinado inclui a incidência de juros contados a partir da data da publicação do vídeo e correção monetária calculada desde a data da sentença.