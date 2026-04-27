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Desenrola e saque do FGTS: governo Lula prepara ajuda para endividados

Endividamento das famílias promete ser um dos temas principais da eleição presidencial de outubro

Anderson Ramos
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FGTS poderá ser sacado para pagar dívida.
FGTS poderá ser sacado para pagar dívida. - Foto: DIVULGAÇÃO / GOV

O governo Lula prepara um novo plano para ajudar famílias endividadas. Em entrevista nesta segunda-feira, 27, o ministro da Fazenda, Dario Duringan, confirmou que o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) vai poder ser utilizado para o pagamento de dívidas, mas com limitações.

"A limitação que vai ter para a garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então um saque limitado, dentro do programa. Um saque vinculado ao pagamento da dívida do programa, mas não necessariamente sendo maior do que a dívida", explicou.

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Durigan afirmou, após reunião com representantes do setor financeiro, que apresenta as ideias sobre o programa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 28.

Desenrola 2.0

O outro braço do programa para conter o endividamento é a reedição do programa Desenrola. A iniciativa permitiu renegociação de dívidas, seria uma forma de ajudar famílias endividadas por conta dos juros altos e dívidas que se avolumam.

Segundo o ministro, a iniciativa prevê, como diretriz geral, a redução de dívidas de cartão de crédito, crédito direto ao consumidor (CDC) e cheque especial.

Após reunião com fintechs e bancos, o chefe da equipe econôimica disse que houve grande consenso entre o setor financeiro e as medidas do governo. Durigan ressaltou que o Executivo trabalha com a expectativa de anunciar as medidas ainda nesta semana.

Leia Também:

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FGTS pode ser usado para quitar dívidas: veja como vai funcionar
Governo Lula avalia uso do FGTS para quitar dívidas de famílias

Dor de cabeça

O alto endividamento das famílias promete ser um dos temas principais da eleição presidencial de outubro. O Palácio do Planalto acredita que a atual avaliação negativa do governo Lula se dá por conta do alto número de pessoas que não conseguem pagar suas dívidas.

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Tags:

apoio às famílias endividamento FGTS Finanças pessoais Programa Desenrola renegociação de dívidas

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