Eduardo Bolsonaro chama Moraes de "juiz louco" em entrevista nos EUA

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Os deputados e filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuam a expor críticas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Dessa vez, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), proferiu ofensas contra o magistrado ao chamá-lo de “juíz louco”, em entrevista concedida ao programa norte-americano Real America’s Voice.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Argumento de Eduardo Bolsonaro

O deputado bolsonarista acusa o ministro de perseguição contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e sua família. O trecho da fala do parlamentar na entrevista foi publicado neste domingo, 24, nas redes sociais dele.

Relação com Donald Trump

Ainda em sua fala, o deputado afirmou que o presidente americano, Donald Trump, é o maior líder em todos os tempos da história da humanidade.

Trump impôs lei contra Alexandre de Moraes como sanção direta contra as decisões do minsitro | Foto: Alan Santos /PR / via Agência Pública

Ele defendeu também que as tarifas de 50% impostas pelo líder norte-americano sobre exportações brasileiras não têm cunho comercial e, sim, político.

Anistia para o 8 de janeiro

Bolsonaro avaliou que Moraes dobrou a aposta contra Trump quando, após as sanções dos EUA, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente.

Segundo ele, o Brasil está vivendo uma crise institucional e a única forma de acabar com isso seria aprovar o projeto de lei da anistia, que tramita no Congresso Nacional e prevê perdão para crimes cometidos nos atos do dia 8 de janeiro.

Se aprovado o projeto de lei, Jair Bolsonaro seria um dos maiores beneficiados já que ele é acusado de ser um participante ativo na trama de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito.

Reunião em maio na Câmara para debater a prisão dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro | Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O julgamento está marcado para o dia 2 de setembro.

O parlamentar afirmou também que é preciso aprovar o PL não só para libertar Jair Bolsonaro, mas também para deixá-lo retornar ao Brasil e para ter uma ampla participação da oposição nas eleições de 2026. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.

Lei Magnitsky

Segundo Eduardo Bolsonaro, a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes é uma sanção direta de Trump contra as decisões do ministro.

Ele afirmou que outro ministro da corte, o ministro Flávio Dino também poderia ser sancionado, uma vez que ele decidiu que aplicações de leis internacionais só serão seguidas no Brasil com aval interno.

Para ele, a decisão de Dino cria um impasse com os bancos, que devem decidir entre seguir a decisão do STF ou do governo americano.

“Eles [bancos] tem que seguir a Lei Magnitsky, porque de outra forma, eles vão a falência. Não se pode sobreviver sem acesso ao maior mercado financeiro do mundo que está nos EUA”, disse o bolsonarista.