Eduardo Bolsonaro chama Moraes de "juiz louco" em entrevista nos EUA
Entrevista foi cencedida ao programa norte-americano, Real America’s Voice
Por Azure Araujo
Os deputados e filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuam a expor críticas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
Dessa vez, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), proferiu ofensas contra o magistrado ao chamá-lo de “juíz louco”, em entrevista concedida ao programa norte-americano Real America’s Voice.
Argumento de Eduardo Bolsonaro
O deputado bolsonarista acusa o ministro de perseguição contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e sua família. O trecho da fala do parlamentar na entrevista foi publicado neste domingo, 24, nas redes sociais dele.
Relação com Donald Trump
Ainda em sua fala, o deputado afirmou que o presidente americano, Donald Trump, é o maior líder em todos os tempos da história da humanidade.
Ele defendeu também que as tarifas de 50% impostas pelo líder norte-americano sobre exportações brasileiras não têm cunho comercial e, sim, político.
Anistia para o 8 de janeiro
Bolsonaro avaliou que Moraes dobrou a aposta contra Trump quando, após as sanções dos EUA, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente.
Segundo ele, o Brasil está vivendo uma crise institucional e a única forma de acabar com isso seria aprovar o projeto de lei da anistia, que tramita no Congresso Nacional e prevê perdão para crimes cometidos nos atos do dia 8 de janeiro.
Se aprovado o projeto de lei, Jair Bolsonaro seria um dos maiores beneficiados já que ele é acusado de ser um participante ativo na trama de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito.
O julgamento está marcado para o dia 2 de setembro.
O parlamentar afirmou também que é preciso aprovar o PL não só para libertar Jair Bolsonaro, mas também para deixá-lo retornar ao Brasil e para ter uma ampla participação da oposição nas eleições de 2026. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.
Lei Magnitsky
Segundo Eduardo Bolsonaro, a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes é uma sanção direta de Trump contra as decisões do ministro.
Ele afirmou que outro ministro da corte, o ministro Flávio Dino também poderia ser sancionado, uma vez que ele decidiu que aplicações de leis internacionais só serão seguidas no Brasil com aval interno.
Para ele, a decisão de Dino cria um impasse com os bancos, que devem decidir entre seguir a decisão do STF ou do governo americano.
“Eles [bancos] tem que seguir a Lei Magnitsky, porque de outra forma, eles vão a falência. Não se pode sobreviver sem acesso ao maior mercado financeiro do mundo que está nos EUA”, disse o bolsonarista.
