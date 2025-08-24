Menu
POLÍTICA
BOLSONARO

Eduardo Bolsonaro chama Moraes de "juiz louco" em entrevista nos EUA

Entrevista foi cencedida ao programa norte-americano, Real America’s Voice

Azure Araujo

Por Azure Araujo

24/08/2025 - 16:57 h
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025

Os deputados e filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuam a expor críticas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Dessa vez, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), proferiu ofensas contra o magistrado ao chamá-lo de “juíz louco”, em entrevista concedida ao programa norte-americano Real America’s Voice.

Argumento de Eduardo Bolsonaro

O deputado bolsonarista acusa o ministro de perseguição contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e sua família. O trecho da fala do parlamentar na entrevista foi publicado neste domingo, 24, nas redes sociais dele.

Relação com Donald Trump

Ainda em sua fala, o deputado afirmou que o presidente americano, Donald Trump, é o maior líder em todos os tempos da história da humanidade.

Trump impôs lei contra Alexandre de Moraes como sanção direta contra as decisões do minsitro
Trump impôs lei contra Alexandre de Moraes como sanção direta contra as decisões do minsitro | Foto: Alan Santos /PR / via Agência Pública

Ele defendeu também que as tarifas de 50% impostas pelo líder norte-americano sobre exportações brasileiras não têm cunho comercial e, sim, político.

Anistia para o 8 de janeiro

Bolsonaro avaliou que Moraes dobrou a aposta contra Trump quando, após as sanções dos EUA, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente.

Segundo ele, o Brasil está vivendo uma crise institucional e a única forma de acabar com isso seria aprovar o projeto de lei da anistia, que tramita no Congresso Nacional e prevê perdão para crimes cometidos nos atos do dia 8 de janeiro.

Se aprovado o projeto de lei, Jair Bolsonaro seria um dos maiores beneficiados já que ele é acusado de ser um participante ativo na trama de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito.

Reunião em maio na Câmara para debater a prisão dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro
Reunião em maio na Câmara para debater a prisão dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro | Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O julgamento está marcado para o dia 2 de setembro.

O parlamentar afirmou também que é preciso aprovar o PL não só para libertar Jair Bolsonaro, mas também para deixá-lo retornar ao Brasil e para ter uma ampla participação da oposição nas eleições de 2026. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.

Lei Magnitsky

Segundo Eduardo Bolsonaro, a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes é uma sanção direta de Trump contra as decisões do ministro.

Ele afirmou que outro ministro da corte, o ministro Flávio Dino também poderia ser sancionado, uma vez que ele decidiu que aplicações de leis internacionais só serão seguidas no Brasil com aval interno.

Para ele, a decisão de Dino cria um impasse com os bancos, que devem decidir entre seguir a decisão do STF ou do governo americano.

“Eles [bancos] tem que seguir a Lei Magnitsky, porque de outra forma, eles vão a falência. Não se pode sobreviver sem acesso ao maior mercado financeiro do mundo que está nos EUA”, disse o bolsonarista.

