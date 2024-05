Jerônimo endossa candidatura de Gustavo Carmo em Alagoinhas | A TARDE

O lançamento do PGP (Programa de Governo Participativo) dos partidos que apoiam as pré-candidaturas de Gustavo Carmo (PSD) e Luciano Sérgio (PT), intitulado "Falaê Alagoinhas", contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues na noite desta sexta-feira, 26.

Importante centro baiano e cidade de grande interesse da base governista no próximo pleito eleitoral, Alagoinhas ganhou importantes investimentos da gestão estadual nos últimos anos, como o Hospital Regional, o maior da região.

“Alagoinhas enfrentou momentos difíceis, por isso não podemos retroceder. Trabalharemos para que em outubro aconteça a escolha definitiva por este projeto, abençoado por Deus e escolhido pelos homens e mulheres dos partidos de Alagoinhas. Além de agradecer, peço aos partidos e militantes que trabalhem dia e noite para melhorar ainda mais a saúde, as estradas rurais, a educação e a cultura", ressaltou o governador, destacando seu apoio aos pré-candidatos.

Cabeça da chapa, Gustavo Carmo agradeceu a presença de Jerônimo e pontuou que a "Falaê Alagoinhas" está voltada para a construção de um "futuro promissor" para Alagoinhas e que caminhe junto ao governo estadual.

"A força da união não se limita apenas ao âmbito eleitoral; ela se estende à visão do que podemos realizar a partir de 2025. Por meio do 'Falaê Alagoinhas', estamos comprometidos em ouvir atentamente as vozes de nossa comunidade, percorrendo cada bairro, cada rua, para desenvolver o programa de governo mais inclusivo e abrangente que este município já viu", disse.

"O governador percorre toda a Bahia, porém, sempre recorda de Alagoinhas, especialmente nos recentes investimentos na saúde local, como a construção do maior hospital da região, o Hospital Regional. Sua presença aqui hoje, expressando apoio a Gustavo Carmo e Luciano Sérgio, é de extrema importância. Continuarei trabalhando incansavelmente até o último dia do meu mandato, mas reconheço que temos representantes capacitados para conduzir o futuro, sem perder de vista o passado", afirmou o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto.

Outros políticos como a deputada estadual e primeira-dama Ludmilla Fiscina e o deputado Joseildo Ramos também estiveram no evento.

"A união é nossa força, e vamos conduzir essa campanha com a mesma determinação que impulsionou a campanha de Jerônimo e a minha, que me tornou a primeira mulher de deputada estadual de Alagoinhas", disse Fiscina.