Aliados de Lula acreditam em transição harmônica na presidência

O dia seguinte ao da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial foi de celebração para aliados do petista e de debates em mesas redondas sobre uma eventual tentativa de golpe de Jair Bolsonaro (PL), que se tornou o primeiro presidente da República a perder uma reeleição. Bolsonaro ainda não reconheceu publicamente a derrota deste domingo, 30.



Dois deputados federais baianos que são aliados de Lula acreditam em uma transição harmônica entre o fim do mandato de Bolsonaro e a posse do petista. “Eu espero que ele amadureça no sentido de entender a dimensão do que nós vivemos no Brasil. Um processo eleitoral duríssimo como esse deixa muitos recados para a nação”, disse Zé Neto (PT), em conversa com o portal A TARDE.

Para o deputado federal nascido em Feira de Santana, será uma questão de tempo para que o atual presidente da República assuma a derrota publicamente. “O mundo reconhece a vitória de Lula. Serão dois meses importantes, tanto do ponto de vista de como a gente vai fazer a passagem de poder, como também para saber como a gente vai cuidar das pautas do Congresso”, completou Zé Neto.

Coordenadora da bancada da Bahia na Câmara dos Deputados, Lídice da Mata (PSB) também projeta uma transição harmoniosa. “Terei a tarefa de tentar unificar a bancada, após esse período de campanha eleitoral, comandada pelas paixões de cada um. Para que a gente possa, da maneira mais harmônica possível para o momento, construir as emendas da bancada que devem vir fortalecer o desenvolvimento do nosso estado”, disse a parlamentar do PSB ao portal A TARDE.