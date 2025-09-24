Entendimento entre Brasil e EUA passa por diálogo, diz Alckmin

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) - Foto: Júlio César Silva/MDIC

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta quarta-feira, 24, que um entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos passa pelo caminho entre diálogo e negociação não apenas para as questões tarifárias, mas também em investimentos.

“Sempre há espaço para o diálogo, questões tarifárias, não tarifárias e muita oportunidade de investimentos”, afirmou o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em coletiva de imprensa após participação em evento do BNDES, no Rio de Janeiro.

Aos jornalistas, Alckmin voltou a exaltar a "boa química" entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump, que tiveram um rápido encontro nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque (EUA), na terça-feira, 23.

“A boa química entre as pessoas favorece o relacionamento entre os países”, afirmou. Porém, o vice-presidente disse não saber quando pode ser realizada uma conversa entre os dois presidentes.

Alckmin deve participar de conversa telefônica entre Lula e Trump

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acompanhar a sua reunião com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com informações do chanceler Mauro Vieira, o encontro deve ser realizado por vídeo ou por telefone na próxima semana, conforme apuração da CNN.

A expectativa é que, além de Mauro e do assessor especial da presidência, Celso Amorim, Alckmin também esteja presente, uma vez que ele tem capitaneado as negociações com os Estados Unidos relacionadas ao tarifaço.

O vice-presidente já se dispôs a viajar ao país para discutir o tema, caso o governo americano se dispusesse a negociar.

Encontro entre os líderes

O presidente Donald Trump revelou que teve um rápido encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 23, durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Nova York.

O encontro aconteceu no intervalo entre o discurso dos dois mandatários. Lula foi o primeiro chefe de estado a discursar, seguido de Trump. Segundo o norte-americano, os dois marcaram uma reunião para discutir as sanções aplicadas ao Brasil.