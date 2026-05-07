"Escárnio": deputado reage a Título de Cidadão de Salvador a Flávio Bolsonaro

O Título de Cidadão Soteropolitano para o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aprovado na Câmara Municipal de Salvador, na quarta-feira, 6, não agradou ao deputado federal Daniel Almeida (PCdoB).

Em uma postagem na página do Instagram do portal A TARDE, o comunista reagiu com incredulidade a homenagem prestada ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificando a medida como um desrespeito com a história e o povo soteropolitano.

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"É um escárnio com o povo de Salvador. A Câmara Municipal concede o título de cidadão a quem nunca moveu um dedo pela cidade e pertence a uma família que coleciona falas de desprezo contra os nordestinos e baianos", lamentou Almeida.

Por fim, o parlamentar disse:

Essa homenagem é um desrespeito com a história e o povo soteropolitano Daniel Almeida (PCdoB) - deputado federal

Veja o comentário:

| Foto: Reprodução / Instagram A TARDE

Outros internautas acompanharam o deputado na indignação. Uma seguidora lembrou da venda da Refinaria Landulplho Alves, antiga RLAM e atual Mataripe operada pela Acelen, na gestão de Bolsonaro.

"O pai desse elemento deu quase de graça uma das maiores refinarias do Brasil, para prejudicar a Bahia e o Nordeste, e os "patriotas" da Câmara de Salvador fazem essa homenagem a ele. É muita falta de respeito com o povo!", criticou.

"A concessão do título de cidadão soteropolitano a pessoas que não possuem trajetória ou contribuição compatível com essa honraria, principalmente a essa figura desprezível, acaba por esvaziar o significado do reconhecimento, comprometendo o brio e a relevância do título, além de desvalorizar simbolicamente aqueles que o receberam de forma legítima ao longo da história", refletiu um outro perfil.

Veja publicação

Embate no plenário

A matéria é de autoria da Mesa Diretora e foi aprovada em sessão nesta quarta-feira, 6, mesmo com protestos do bloco de oposição da CMS, que votou de forma contrária ao projeto.

O líder da bancada oposicionista, vereador Randerson Leal (Podemos), criticou a proposta e afirmou que sua aprovação se trata de um "constrangimento" à Câmara. O edil também questionou o merecimento do título para Flávio Bolsonaro.

A honraria foi defendida com entusiasmo pelo vereador Cezar Leite (PL). Na visão dele, a entrega do título transcende a homenagem burocrática e reconhece o papel de Flávio na segurança pública. Ele sugeriu que a nova "cidadania" deve criar um vínculo de responsabilidade do senador com a capital baiana.