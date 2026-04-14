ELEIÇÕES
Estratégia eleitoral: os detalhes da reunião de Jerônimo Rodrigues com conselho político
Encontro alinhou discurso da base governista na pré-campanha; entenda
Dias após anunciar a composição da chapa majoritária, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reuniu o conselho político e lideranças dos partidos da base para alinhar a estratégia eleitoral e de comunicação já de olho na reeleição do grupo governista.
A reunião, a portas fechadas, ocorreu na residência oficial do governador, o Palácio de Ondina, na noite de segunda-feira, 13.
Entre os temas discutidos, conforme apuração do Portal A TARDE, um ponto se destacou: a necessidade de a Bahia intensificar o apoio à campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante o encontro, o ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), defendeu a adoção de um discurso mais enfático por parte da base, com foco na comparação entre a gestão de Lula e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Essa estratégia já começa a aparecer nos discursos públicos de Rui. Em entrevistas recentes, o ex-ministro tem reforçado comparações entre os governos e associado episódios como o caso do Banco Master à gestão anterior.
A ofensiva ocorre em meio às pesquisas eleitorais mostrarem um crescimento do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente e principal adversário de Lula na disputa.
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Base unida
Com a aproximação do período eleitoral, a avaliação dentro da base é de que não há espaço para “inimizades”.
Após o desgaste em torno da manutenção do nome de Geraldo Júnior (MDB) na vice de Jerônimo, o clima foi amenizado. Rui e o emedebista, inclusive, se cumprimentaram durante o encontro.
Outros temas e balanço final
A reunião também serviu para os primeiros ajustes do Programa de Governo Participativo (PGP), metodologia usada pela base governista para construir propostas eleitorais com participação da sociedade civil.
Segundo Geraldo Júnior, o saldo final da reunião foi positivo. Ao A TARDE, o vice classificou o encontro como “produtivo” e afirmou que a reunião demonstrou a "coalizão dos partidos”.
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