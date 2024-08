Ex-ministro de Bolsonaro julgará apagão de dados do governo passado

Ele atuava como ministro da Secretaria-Geral da Presidência em 2019 e 202 - Foto: Reprodução | TCE

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira, será o relator do apagão de dados do Ministério do Meio Ambiente durante o governo Bolsonaro. Oliveira, por sua vez, foi um dos membros da gestão do liberal em 2022. À época, ele assumiu a função de ministro, advogado e assessor do ex-presidente, inclusive, foi indicado para a Corte a pedido do próprio Bolsonaro.

A exclusão dos dados aconteceu no mês de julho e confirmada pela própria pasta, por meio da Lei de Acesso à Informação, que afirmou que diversos arquivos “ficaram extraviados” entre 2019 e 2022, durante toda a gestão passada, de acordo com informações da coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Próximo ao ex-presidente, Jorge Oliveira assumiu o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência em 2019 e 2020, e era considerado como "expecional" pelo mandatário. Oliveira também foi subchefe de Assuntos Jurídicos do Planalto, o equivalente a chefe da assessoria jurídica da Presidência.

Ele trabalhou com o pai nos gabinetes de Jair e Eduardo Bolsonarona Câmara.