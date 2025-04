Filho de Bolsonaro ataca governo Lula nas redes: "Não faz nada"

Carlos Bolosonaro ataca Lula em publicação - Foto: Reprodução | Ricardo Stuckert | PR

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fez ataques ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira, 17.

Carlos afirmou, sem trazer exemplos, que o governo não tem dado "as respostas que o povo quer", enquanto o presidente petista, segundo ele, assiste à Rede Globo. Ainda sem explicar sua teoria, o vereador sugeriu que os acontecimentos políticos recentes do país não são frutos de uma coincidência.

"O governo Lula não faz nada. É um governo parado, sem ação, que vive enrolando e não dá as respostas que o povo quer. A única coisa que a gente vê é imposto subindo, Lula viajando/fugindo e o país afundando", iniciou o vereador.

"Lula está largado no sofá, de controle remoto na mão, assistindo à Rede Globo, tranquilo, porque sabe que tem gente “governando” por ele. E adivinha quem é que tá mandando de verdade? Nada do enredo político de uns anos pra cá é coincidência", escreveu no X, antigo Twitter.

Visita a Bolsonaro

Carlos Bolsonaro visitou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do DF Star, em Brasília. Ao publicar um registro nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu pelas mensagens de apoio.

“Agradeço, de coração, o carinho, as orações e o respeito de todos neste momento delicado”, escreveu.