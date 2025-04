Ministro defende aproximação de Lula com o Centrão

Wellington Dias apoia aproximação do governo com o Centrão - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), defendeu, nesta quinta-feira, 17, uma aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o chamado 'centro democrático', popularmente conhecido como 'Centrão'. A aliança teria como principal objetivo as eleições de 2026.

Segundo o ministro petista, o governo deve construir um caminho que atraia siglas de centro que estejam alinhadas com os valores democráticos e de desenvolvimento, seja social ou econômico.

"Eu defendo, eu digo que, para a conjuntura brasileira, a gente deve construir um caminho aqui que tenha uma parte desse bloco mais ao centro, aqui tem uma denominação de Centrão. Tem outras coisas no meio, mas, assim, são os partidos que defendem democracia, que defendem um país com condição cuja meta seja o desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento social”, afirmou o ministro petista ao portal Poder360.

Centrão

O Centrão, como é chamado o bloco de partidos de centro do Congresso Nacional, teve início na Constituinte, no final da década de 1980. O grupo voltou a ganhar força, com novas legendas do mesmo espectro político, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, reuniu nomes de siglas insatisfeitas com o governo Dilma Rousseff (PT), em movimentação que culminou no impeachment da petista, em 2016.