Flávio se distancia de Paulo Figueiredo após fala sobre mulheres

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Em meio à crise interna no PL nacional, a equipe do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro divulgou uma nota nesta quarta-feira, 1º, informando que o senador repudiou as declarações de Paulo Figueiredo sobre as mulheres e esclareceu que o aliado não integra a pré-campanha dele.

A manifestação foi divulgada após Paulo Figueiredo afirmar, no dia 25 de junho, que "mulher vota muito mal" e atacar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em razão do vídeo publicado por ela com críticas ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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“Quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Foi completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha”, disse Flávio, segundo a assessoria do pré-candidato, durante uma reunião com lideranças femininas do PL de 20 estados.

Flávio também disse respeitar "demais" a ex-primeira-dama e afirmou acreditar que ela vai caminhar ao seu lado nas eleições deste ano.