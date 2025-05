Glauber Braga entra com recurso contra sua cassação na Câmara

Deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) durante coletiva de imprensa - Foto: Câmara dos Deputados

A batalha do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) contra a cassação do seu mandato ganhou um novo capítulo. Isso porque o parlamentar protocolou nesta terça-feira, 22, recurso para paralisar o avanço da medida. O documento foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara.

No documento, o parlamentar alega “desproporcionalidade ou não razoabilidade da pena de cassação de mandato”. O psolista também afirma que o relator do caso, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), tratou a situação com parcialidade.

A defesa do deputado também menciona a relação de proximidade entre o baiano e o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), com quem Braga acumula desentendimentos, e aponta “perseguição política”.

“Dos elementos que estão ali colocados, o relator que for designado pelo presidente da CCJ vai ter a oportunidade de avaliar um por um. O relator não tem que acolher todos os elementos, mas, acolhidos os elementos que são fundamentais, demonstrando que se trata de uma inconstitucionalidade e perseguição política, ele pode reverter aquilo que foi a decisão injusta do Conselho”, disse Braga em entrevista coletiva.

Os advogados também dizem que ele foi fustigado por perseguição e reiteradas ofensas, ameaças e agressões, agravadas nesse episódio por conta de ofensa à mãe do deputado, e pede que uma eventual punição seja analisada de forma flexível.

Glauber Braga foi acusado pelo partido Novo de ter faltado ao decoro parlamentar ao expulsar da Câmara, em abril do ano passado, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro, que fazia acusações contra sua mãe.

Cassação

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, em sessão na tarde de quarta-feira, 9, a cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga (Psol). Ao todo, 13 parlamentares votaram por cassar o político, enquanto outros cinco votaram contra.

Greve de fome

Após o resultado da análise do colegiado, o deputado federal anunciou greve de fome como forma de protesto contra a decisão desfavorável ao seu mandato.

Durante a manifestação, o parlamentar perdeu 4,6 quilos desde que iniciou a greve de fome em protesto contra o processo de cassação do seu mandato, segundo informou sua assessoria. Ainda de acordo com a equipe de Glauber, as condições de saúde do parlamentar estão “a cada dia mais debilitadas”.

Fim da greve

Ao anunciar o fim da greve, na quinta-feira, 17, Glauber Braga afirmou que o gesto não é um recuo da sua atuação como parlamentar.

"Estou suspendendo a greve de fome, mas nós não estamos suspendendo a luta contra o orçamento secreto, não estamos suspendendo a luta contra o poder oligárquico, não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos assassinos de Marielle Franco, não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos golpistas de plantão", disparou.