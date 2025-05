Governo Lula concede anistia e indenização a Dilma Rousseff

Dilma Rousseff foi torturada durante a ditadura - Foto: Fabio Rodrigues | Agência Brasil

A Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, concedeu, em decisão desta quinta-feira, 22, anistia política para a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), presa e torturada durante o período da ditadura militar.

Dilma ainda deverá receber uma indenização de R$ 100 mil por conta das violações sofridas na época. A atual presidente do banco dos Brics foi presa em 1970, quando militava em movimentos de esquerda contrários ao regime, por subversão.

“Ante o exposto, opino pelo provimento parcial do recurso interposto por Dilma Vana Rousseff e opino pela retificação da portaria de número 1.089 de 6 de junho de 2022, para conceder a declaração de anistiada política Dilma Vana Rousseff, oficializando em nome do Estado brasileiro um pedido de desculpas pela perseguição sofrida no período ditatorial”, pontuou o conselheiro Rodrigo Lentz, ao votar pela anistia política.

Por que Dilma Rousseff foi presa?

Dilma foi presa em 1970, enquanto era militante de movimentos de esquerda. A ex-presidente começou sua trajetória na Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (Polop), quando ainda tinha 16 anos. Logo em seguida, ingressou no Comando de Libertação Nacional (Colina), que se fundiu com a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), formando a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares).

Enquanto esteve presa, Dilma foi torturada por agentes da Operação Bandeirantes (Oban) e do Departamento de Ordem Política e Social (Dops). A então militante foi condenada a seis anos e um mês de prisão, tendo seus direitos políticos cassados por dez anos.

Dilma Rousseff deixou a prisão em Juiz de Fora (MG) no final de 1972, após o Superior Tribunal Militar (STM) conceder uma redução de pena.

Torturas sofridas

Durante o tempo em que esteve presa, Dilma foi torturada com choques, socos, pau de arara e palmatória, alguns dos métodos mais usados no período. Em um depoimento ao Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas e Energia, em 2001, ela contou detalhes.

"Se o interrogatório é de longa duração, com interrogador ‘experiente’, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque, uma dor que não deixa rastro, só termina", afirmou Dilma.