Governo une forças com PF contra fraudes no Bolsa Família e CadÚnico

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O uso indevido do nome do Cadastro Único e do Bolsa Família em golpes virtuais levou o governo federal a reforçar a atuação contra esse tipo de crime. Uma nova parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Ministério da Justiça, com participação da Polícia Federal, prevê o compartilhamento de dados e ações conjuntas de investigação.

A iniciativa busca enfrentar golpes em que criminosos se passam por canais oficiais do governo para obter informações pessoais das vítimas. Entre as práticas identificadas estão o envio de links fraudulentos, a criação de páginas que imitam serviços públicos e a oferta de aplicativos maliciosos que podem comprometer os dados dos usuários.

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A cooperação foi formalizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com participação da Polícia Federal, por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 49/2026.

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Na prática, os órgãos envolvidos poderão trocar informações de registros administrativos, cruzar bases de dados e desenvolver mecanismos para identificar irregularidades. O acordo também prevê a criação de protocolos de prevenção, a capacitação de equipes e o planejamento de operações de inteligência e investigação.

A intenção é ampliar a capacidade de identificar não apenas tentativas isoladas de golpe, mas também grupos estruturados e organizações criminosas que atuam para obter benefícios sociais de forma fraudulenta.

Segundo Francis Silva Magalhães, coordenador-geral de Gestão de Riscos do Cadastro Único, a integração entre os órgãos deve tornar o monitoramento mais eficiente e permitir respostas mais rápidas às fraudes.

“Essa atuação integrada contribuirá para a identificação de grupos estruturados e organizações criminosas envolvidos em práticas fraudulentas destinadas à obtenção indevida de benefícios sociais”, afirmou.

Acordo integra medidas de proteção do Cadastro Único

A parceria também faz parte de um conjunto de ações adotadas pelo MDS para reforçar a segurança do Cadastro Único. Entre elas estão a implantação do novo sistema, a ampliação dos mecanismos de autenticação de usuários, a capacitação de operadores e a criação da Coordenação-Geral de Gestão de Riscos.

Para o secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Rafael Guerreiro Osório, a cooperação com a Polícia Federal amplia a capacidade do governo de prevenir fraudes e proteger os recursos destinados aos programas sociais.

O secretário afirmou que a medida busca fortalecer a gestão do Cadastro Único e contribuir para que os benefícios cheguem às famílias que atendem aos critérios dos programas.