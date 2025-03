Horas antes do prazo de defesa, Bolsonaro divulga áudio antigo de Cid

Bolsonaro foi denunciado por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para divulgar um áudio do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, em que ele afirma ter sido pressionado em delação premiada para criar uma narrativa contra o ex-mandatário.

A gravação foi publicada no Instagram pessoal de Bolsonaro nesta quinta-feira, 6, e surge no último dia estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que a defesa do político conteste a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O áudio divulgado pelo ex-presidente, contudo, não é novidade. A gravação veio à tona em março do ano passado, e na ocasião, o tenente-coronel do Exército dizia que a Polícia Federal (PF) havia criado uma narrativa própria para incriminar Bolsonaro.

“Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora”, diz um trecho do áudio vazado.

Cid delatou Bolsonaro, e suas revelações baseiam a denúncia contra o ex-presidente e outras 33 pessoas por suposta trama golpista após a vitória de Lula nas eleições de 2022.

Escute delação vazada