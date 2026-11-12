iPhone 17 Pro e Samsung: Câmara de Salvador fecha contrato de R$ 1 milhão

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A Câmara Municipal de Salvador homologou, em setembro de 2026, uma licitação para contratar serviços de telefonia móvel e fornecer smartphones de última geração a servidores e vereadores.

Entre os modelos previstos estão o iPhone 17 Pro e o Samsung Galaxy S24.

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O contrato prevê um gasto mensal de R$ 33,9 mil, com custo total de R$ 1,01 milhão ao longo de 30 meses.

A contratação foi concluída antes de virem a público nesta semana as polêmicas envolvendo licitações semelhantes abertas pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados.

Confira os valores e o que está previsto em cada caso:

Senado Federal: prevê gastar cerca de R$ 6 milhões em um contrato de quatro anos para serviços de telefonia móvel e fornecimento de 425 celulares, incluindo 95 iPhones 18 Pro.

prevê gastar cerca de R$ 6 milhões em um contrato de quatro anos para serviços de telefonia móvel e fornecimento de 425 celulares, incluindo 95 iPhones 18 Pro. Câmara dos Deputados: abriu uma licitação estimada em R$ 5,77 milhões para comprar 604 tablets das marcas Apple e Samsung

Diferente do processo da Câmara de Salvador, as licitações do Senado e da Câmara dos Deputados ainda não haviam sido homologadas até a publicação desta matéria.

Câmara Municipal de Salvador - Foto: CMS/Antonio Queiros

Qual empresa ganhou a licitação aberta pela Câmara de Salvador?

A vencedora do processo, Pregão Eletrônico nº 25/2026 (Processo nº 487/2026), foi a operadora TIM S.A.

O acordo prevê serviços de telefonia móvel com tecnologia 5G, 4G e GSM, além do fornecimento de 75 smartphones em regime de comodato, isto é, os aparelhos são emprestados aos usuários e permanecem como patrimônio da empresa contratada.

Embora a Câmara não compre diretamente os celulares, o fornecimento dos aparelhos e dos serviços de telefonia representa uma despesa custeada com recursos públicos.

Como o contrato será dividido e quais são os custos?

O acordo prevê 130 linhas telefônicas, distribuídas em três categorias:

65 linhas com smartphones Tipo I (Iphone 17 Pro): incluem ligações locais e de longa distância ilimitadas, roaming nacional e franquia mínima de 200 GB de internet por linha. Cada uma custa R$ 482,90 por mês, totalizando R$ 31,3 mil mensais.

incluem ligações locais e de longa distância ilimitadas, roaming nacional e franquia mínima de 200 GB de internet por linha. Cada uma custa R$ 482,90 por mês, totalizando R$ 31,3 mil mensais. 10 linhas com smartphones Tipo II (Samsung S24): oferecem ligações ilimitadas, roaming nacional e franquia mínima de 40 GB de internet por linha. O custo mensal por unidade é de R$ 205,80, somando R$ 2,05 mil.

oferecem ligações ilimitadas, roaming nacional e franquia mínima de 40 GB de internet por linha. O custo mensal por unidade é de R$ 205,80, somando R$ 2,05 mil. 55 linhas sem fornecimento de aparelhos: incluem ligações ilimitadas e franquia mínima de 40 GB de internet. Cada linha custa R$ 9 por mês, totalizando R$ 495.

Transparência

A licitação foi conduzida pela Comissão Permanente de Licitação (COMPEL), atendendo à decisão da Presidência da Câmara Municipal, sob gestão do vereador Carlos Muniz (PSDB).

Para garantir o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, a população pode consultar os editais e documentos na íntegra pelo portal oficial da Casa (clique aqui).