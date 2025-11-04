POLÍTICA
Janja é vista fazendo 'dancinha' dentro de barco em Belém; confira
Primeira-dama acompanha o presidente Lula em comitiva na COP30
Por Cássio Moreira
A primeira-dama Janja da Silva foi vista dançando dentro do Iana 3, barco que abrigará a comitiva presidencial durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em Belém a partir da próxima semana.
As imagens foram divulgadas pela Folha de S. Paulo, nesta terça-feira, 3. No vídeo, a primeira-dama aparece ao lado da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros integrantes do governo também são vistos dentro da embarcação.
Repercussão
A dança de Janja repercutiu nas redes sociais. No X, antigo Twitter, o registro dividiu opiniões positivas e negativas. "Gente feliz incomoda gente frustrada", comentou um perfil, defendendo a primeira-dama.
"Não pode dançar. Onde já se viu uma primeira-dama dançar?", ironizou um outro perfil que saiu em defesa de Janja.
"Realmente, discrição não é o forte dessa pessoa que está no posto de primeira-dama", atacou uma outra conta. "Essa está curtindo a vida cheia de luxo e mordomia. Só hotéis, iates, roupas de grife. Sempre alegre, rindo, dançando", criticou outro usuário do X.
COP30
A COP30 terá início no dia 10 de novembro, em Belém, terminando no dia 21. O evento vai reunir autoridades e especialistas em políticas ambientais de todo o mundo.
A expectativa é de que o evento receba mais de 60 mil participantes, o maior já realizado no país desde a Rio-92.
