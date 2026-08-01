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POLÍTICA

Jerônimo classifica ataque hacker em redes sociais como 'covardia'

As contas do governador da Bahia, do senador Jaques Wagner e ex-governador Rui Costa foram alvos

Carla Melo
Por
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) classificou como “covardia” o ataque cibernético que atingiu as suas redes sociais e a dos ex-governadores Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) no Instagram, na madrugada de sábado, 1º.

“Soube agora pela manhã do que aconteceu, tanto na minha rede quanto nas de Wagner e Rui. Infelizmente aconteceu um ato desse, uma covardia e um desrespeito. Espero que, nos próximos dois meses, a gente possa se respeitar. Isso não é aleatório”, declarou o petista durante a convenção da Federação Brasil da Esperança, no Parque de Exposições, em Salvador.

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Ataque cibernético

De acordo com a assessoria do PT, os perfis passaram a receber um grande volume de seguidores falsos, em sua maioria de origem asiática. Em aproximadamente cinco horas, mais de 70 mil contas começaram a seguir os três políticos, comportamento considerado incompatível com o crescimento orgânico registrado anteriormente.

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Diante do caso, a Federação Brasil da Esperança informou que registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e solicitou a abertura de inquérito para identificar os responsáveis pelos ataques.

Lançamento de candidatura

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou, em convenção realizada neste sábado, 1, sua candidatura à reeleição na disputa pelo governo do Estado, no Parque de Exposições, em Salvador.

Durante discurso na convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) o governador disse que a Bahia vai “andar de mãos dadas” com o presidente Lula, que também participa do ato.

O evento confirmou a candidatura de Jerônimo ao Palácio de Ondina, assim como o do vice, Geraldo Júnior, do MDB, e as candidaturas petistas ao Senado, Jaques Wagner, postulante à reeleição, e Rui Costa.

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Bahia Política Salvador

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