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PGP EM PAUTA

Jerônimo diz que saúde, educação integral e juventude são prioridades

Governador cumpriu agenda em Ipirá, onde o governo investiu R$ 913 milhões

Leo Almeida
Por
Lideranças políticas e movimentos sociais participaram de plenária neste domingo
Lideranças políticas e movimentos sociais participaram de plenária neste domingo - Foto: Luis Capellão

O governador da Bahia e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou neste domingo (7), durante plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP 2026), em Ipirá, que um eventual novo mandato terá como foco a ampliação da saúde regional, da educação integral, das políticas de proteção às mulheres e da geração de oportunidades para a juventude do interior.

Durante o encontro, que reuniu lideranças políticas, movimentos sociais e representantes de 15 municípios da Bacia do Jacuípe, Jerônimo também apresentou um balanço dos investimentos realizados na região entre 2023 e março de 2026, que, segundo o governo estadual, somam R$ 913,8 milhões.

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Ao defender a continuidade da participação popular na definição das prioridades estaduais, o governador afirmou que a ampliação de serviços públicos no interior contribui para reduzir desigualdades regionais.

“Quando a gente leva escola de tempo integral, estrutura os serviços de saúde, leva água e a Casa da Mulher para uma cidade do interior, a gente está dizendo para aquela família que ela não precisa ir embora para ter direito. O direito chega onde a pessoa mora. É isso que muda a vida de verdade”, declarou.

Movimentos sociais participam de PGP

Durante a plenária, representantes de movimentos sociais e da juventude também defenderam a ampliação de políticas públicas na região. Representando movimentos sociais, Gildeane Mota relembrou dificuldades enfrentadas durante a infância na zona rural de Quixabeira e afirmou que a chegada de infraestrutura mudou a realidade local.

“Eu fui criada quebrando licuri e carregando água na cabeça. Hoje, na comunidade onde nasci, a água chega na torneira. Pode parecer simples para muita gente, mas para quem viveu aquilo significa dignidade. É a prova de que a política pública muda a vida das pessoas”, afirmou.

Ela também defendeu novos investimentos na região, incluindo a implantação da Casa da Mulher Baiana e a ampliação da oferta de ensino superior.

Demandas serão utilizadas

Ao encerrar o evento, Jerônimo afirmou que pretende utilizar as demandas apresentadas durante os encontros territoriais como base para elaboração do programa de governo.

“Eu vim para prestar contas, ouvir o que ainda falta e transformar essa escuta em compromisso de governo. O que já foi entregue prova que nossa palavra tem lastro. Agora é avançar mais, com o povo dizendo qual deve ser o próximo passo”, afirmou.

As plenárias fazem parte da metodologia do PGP 2026, que reúne encontros presenciais e participação digital para definir prioridades que deverão compor o próximo programa de governo estadual.

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Tags

Educação Integral governo do estado ipirá Jerônimo Rodrigues juventude PGP Saúde

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