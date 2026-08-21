ELEIÇÕES 206
Jerônimo exonera Fabya Reis para reforçar campanha à reeleição
Ex-secretária da Seades atuará na articulação política do projeto
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) exonerou Fabya Reis (PT) do cargo de secretária de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) para que ela assuma a coordenação da campanha à reeleição em Salvador. A mudança foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 21.
Com a saída de Fabya, o chefe de gabinete da Seades, José Vieira Leal Neto, assumirá temporariamente o comando da secretaria até a nomeação de um novo titular.
Jerônimo já havia anunciado Fabya como coordenadora de campanha na quinta-feira, 20, durante uma plenária realizada no comitê.
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Atuação na campanha
Fabya Reis atuará ao lado do coordenador-geral da campanha, Adolpho Loyola, com foco na articulação política em Salvador.
Entre as atribuições estão o diálogo com a militância, parlamentares e lideranças de movimentos sociais.
"Agradeço ao governador Jerônimo pela confiança, na certeza de que o trabalho coletivo continuará sendo a grande dinâmica deste time. Esforço que também resultará na vitória do presidente Lula, dos senadores Wagner e Rui e no fortalecimento das bancadas de parlamentares", disse a ex-secretária.