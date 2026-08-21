Jerônimo exonera Fabya Reis para reforçar campanha à reeleição

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) exonerou Fabya Reis (PT) do cargo de secretária de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) para que ela assuma a coordenação da campanha à reeleição em Salvador. A mudança foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 21.

Com a saída de Fabya, o chefe de gabinete da Seades, José Vieira Leal Neto, assumirá temporariamente o comando da secretaria até a nomeação de um novo titular.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jerônimo já havia anunciado Fabya como coordenadora de campanha na quinta-feira, 20, durante uma plenária realizada no comitê.

Atuação na campanha

Fabya Reis atuará ao lado do coordenador-geral da campanha, Adolpho Loyola, com foco na articulação política em Salvador.

Entre as atribuições estão o diálogo com a militância, parlamentares e lideranças de movimentos sociais.