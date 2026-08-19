PÉ NA ESTRADA
Jerônimo faz imersão no interior em nova fase da campanha
Governador vai visitar 18 municípios em três dias
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai imergir no interior da Bahia no próximo final de semana, inaugurando uma nova de sua campanha à reeleição. Entre a sexta-feira, 21, e o domingo, 23, o petista vai visitar 18 municípios em diferentes regiões do estado.
A jornada começa com uma carreata em Tucano, na região sisaleira, às 7h30. O último ato será um comício em Brumado, localidade do território do sertão produtivo, às 18h do domingo.
Antes disso, na quinta, 20, Jerônimo mantém agenda em Salvador, como foi ao longo da semana, quando cumpriu uma série de compromissos eleitorais.
A estratégia do petista deve seguir a lógica de percorrer o interior nos finais de semana e focar na capital nos demais dias, com alterações pontuais ao longo da campanha.
O primeiro grande ato de Jerônimo no período eleitoral aconteceu em Irecê, no último domingo, 16, primeiro dia oficial da campanha. Segundo estimativas de sua equipe, o evento contou com a participação de mais de 20 mil pessoas.
Vejas cidades que serão visitadas por Jerônimo:
Sexta 21/08
- 7h30 - Tucano - Carreata
- 10h - Araci - Caminhada
- 13h - Teofilândia - Carreata
- 15h - Barrocas - Carreata
- 17h - Serrinha - Ato
- 19h - Conceição do Coité - Comício
Sábado 22/08
- 8h - Feira de Santana - Caminhada - Concentração: Praça da Matriz
- 12h - Itapicuru - Carreata
- 13h - Olindina - Carreata
- 15h - Nova Soure - Carreata
- 17h - Cipó - Carreata
- 19h - Ribeira do Pombal - Comício
Domingo 23/08
- 7h30 - Boquira - Carreata
- 9h30 - Macaúbas - Carreata
- 12h - Caturama - Carreata
- 13h - Paramirim - Carreata
- 15h - Livramento de Nossa Senhora - Carreata
- 18h - Brumado - Comício
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Reunião com mais de 300 prefeitos
O governador Jerônimo Rodrigues reuniu mais de 300 prefeitos aliados de todos os territórios de identidade da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 19, em um hotel de Salvador. O encontro teve como objetivo alinhar as principais estratégias da campanha eleitoral e reafirmar a unidade dos gestores municipais para a disputa.
O auditório ficou lotado durante a reunião, que contou ainda com a presença do vice-governador e candidato à reeleição Geraldo Júnior (MDB), dos candidatos ao Senado, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), do senador Otto Alencar (PSD), do coordenador da campanha, Adolpho Loyola, além de representantes de todos os oito partidos que integram a base.
Durante o encontro, foram alinhadas estratégias para que os prefeitos sigam atuando na mobilização política em seus municípios. Jerônimo destacou a importância da articulação entre Estado, prefeituras e governo federal e reafirmou o fortalecimento dos consórcios públicos.