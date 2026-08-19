Jerônimo faz imersão no interior em nova fase da campanha

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai imergir no interior da Bahia no próximo final de semana, inaugurando uma nova de sua campanha à reeleição. Entre a sexta-feira, 21, e o domingo, 23, o petista vai visitar 18 municípios em diferentes regiões do estado.

A jornada começa com uma carreata em Tucano, na região sisaleira, às 7h30. O último ato será um comício em Brumado, localidade do território do sertão produtivo, às 18h do domingo.

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Antes disso, na quinta, 20, Jerônimo mantém agenda em Salvador, como foi ao longo da semana, quando cumpriu uma série de compromissos eleitorais.

A estratégia do petista deve seguir a lógica de percorrer o interior nos finais de semana e focar na capital nos demais dias, com alterações pontuais ao longo da campanha.

O primeiro grande ato de Jerônimo no período eleitoral aconteceu em Irecê, no último domingo, 16, primeiro dia oficial da campanha. Segundo estimativas de sua equipe, o evento contou com a participação de mais de 20 mil pessoas.

Vejas cidades que serão visitadas por Jerônimo:

Sexta 21/08

7h30 - Tucano - Carreata

10h - Araci - Caminhada

13h - Teofilândia - Carreata

15h - Barrocas - Carreata

17h - Serrinha - Ato

19h - Conceição do Coité - Comício

Sábado 22/08

8h - Feira de Santana - Caminhada - Concentração: Praça da Matriz

12h - Itapicuru - Carreata

13h - Olindina - Carreata

15h - Nova Soure - Carreata

17h - Cipó - Carreata

19h - Ribeira do Pombal - Comício

Domingo 23/08

7h30 - Boquira - Carreata

9h30 - Macaúbas - Carreata

12h - Caturama - Carreata

13h - Paramirim - Carreata

15h - Livramento de Nossa Senhora - Carreata

18h - Brumado - Comício

Reunião com mais de 300 prefeitos

O governador Jerônimo Rodrigues reuniu mais de 300 prefeitos aliados de todos os territórios de identidade da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 19, em um hotel de Salvador. O encontro teve como objetivo alinhar as principais estratégias da campanha eleitoral e reafirmar a unidade dos gestores municipais para a disputa.

O auditório ficou lotado durante a reunião, que contou ainda com a presença do vice-governador e candidato à reeleição Geraldo Júnior (MDB), dos candidatos ao Senado, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), do senador Otto Alencar (PSD), do coordenador da campanha, Adolpho Loyola, além de representantes de todos os oito partidos que integram a base.

Durante o encontro, foram alinhadas estratégias para que os prefeitos sigam atuando na mobilização política em seus municípios. Jerônimo destacou a importância da articulação entre Estado, prefeituras e governo federal e reafirmou o fortalecimento dos consórcios públicos.