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POLÍTICA

Jerônimo retoma Caravana 417 e anuncia novos investimentos na Bahia; veja quais são

A genda começou em Teodoro Sampaio e segue à tarde para Terra Nova

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) retomou a Caravana 417,
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) retomou a Caravana 417, - Foto: Feijão Almeida/GOVBA
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) retomou, nesta sexta-feira, 30, a Caravana 417, com entregas de equipamentos e anúncios de investimentos no interior da Bahia. A agenda começou em Teodoro Sampaio e segue à tarde para Terra Nova. Com as duas visitas, o governador chegará a 395 municípios percorridos desde o início da gestão, em 2023.

Entregas e novos investimentos no interior

Em Teodoro Sampaio, a programação incluiu a entrega da pavimentação de um trecho da BA-506, de um ônibus escolar, de um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), de um trator e de caixas d’água.

Durante entrevista, Jerônimo também destacou a necessidade de ampliar os serviços públicos e melhorar o atendimento nas áreas de saúde, educação e segurança.

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Ao comentar os desafios do segundo mandato, o governador afirmou que será necessário intensificar o trabalho para garantir melhorias na estrutura e nos resultados dos serviços oferecidos à população. “A gente tem que fazer trabalho dobrado”, declarou.

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Faltam 22 cidades para completar a Caravana 417

Em Terra Nova, a agenda prevê a entrega de 50 bancadas para comerciantes da Feira Livre e de um trator. Também estão previstas autorizações para obras no Centro de Abastecimento e serviços de pavimentação no povoado de Paranaguá.

Com a conclusão dos compromissos desta sexta-feira, faltarão 22 municípios para Jerônimo completar o roteiro pelos 417 municípios baianos. O governador reafirmou a intenção de encerrar as visitas até meados de dezembro.

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Caravana 417 Jerônimo Rodrigues

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