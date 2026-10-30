Donald Trump e Javier Milei devem ser convidados para posse de Lula

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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidará os chefes de Estado, Javier Milei, da Argentina, e Donald Trump, dos Estados Unidos (EUA), para sua cerimônia de posse no dia 5 de janeiro de 2027.

Apesar do Brasil ter relação com os dois países, nenhum dos presidentes citados parabenizou o petista pela reeleição. No entanto, auxiliares do governo afirmam que o convite será feito a todos com quem o país mantém relações diplomáticas, segundo o portal Metrópoles.

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Posse de Lula em 2027 vai quebrar tradição histórica

Diferente dos anos anteriores, a posse presidencial não ocorrerá mais no dia 1º de janeiro. A mudança ocorre após uma Emenda Constitucional nº 111, promulgada em 2021, no Congresso Nacional.

O intuito da troca é permitir que os governadores participem da cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente da República, em Brasília. Anteriormente, as solenidades ocorriam no mesmo dia, o que dificultava a presença dos novos governadores na capital federal.

Como será a posse do presidente?

A posse do presidente eleito é realizada pelo Congresso Nacional, geralmente no Plenário da Câmara dos Deputados. Na mesma solenidade, o vice-presidente também presta o compromisso constitucional.

Flávio Bolsonaro nos EUA: fuga do candidato derrotado passou pela Argentina

A relação do Brasil com os países Argentina e Estados Unidos enfrenta um novo gargalo em meio à fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL), após perder as eleições presidenciais no domingo, 25.

Nos bastidores, especula-se que o ainda senador teve o apoio dos governos argentino e americano para tramar a fuga.