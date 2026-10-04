JHC é eleito governador de Alagoas no 1º turno

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João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), foi eleito governador de Alagoas neste domingo, 4, no primeiro turno das Eleições 2026.

Com 99,21% das urnas apuradas, JHC recebeu 52,14% dos votos válidos, o equivalente a 883.837 votos. O segundo colocado, Renan Filho (MDB), ficou com 47,43%, o que representa pouco mais de 803.861 votos.

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Da prefeitura de Maceió ao governo de Alagoas

A disputa pelo governo estadual marcou uma mudança de trajetória para o candidato. Ele havia sido eleito prefeito de Maceió em 2020 e reeleito em 2024, mas deixou o cargo em abril deste ano para concorrer ao Governo.

Antes de chegar à prefeitura, ex-prefeito de Maceió também teve experiência no Legislativo, foi deputado federal entre 2015 e 2018 e voltou a ser eleito para a Câmara em 2018. Também exerceu mandato como deputado estadual.

A decisão de disputar o governo ocorreu após uma mudança de estratégia eleitoral. Em agosto, recuou de uma possível candidatura ao Senado e confirmou a entrada na corrida pelo Executivo estadual. A chapa foi formada com Célia Rocha como vice. Médica e ex-prefeita de Arapiraca por três mandatos, também foi deputada federal e vereadora do município.

Disputa pelo governo

A eleição contou com quatro candidaturas. Além de JHC e Renan Filho, também disputaram o cargo Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata). Alagoas tinha 2.441.794 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano.

Renan Filho chegou à disputa com experiência no Executivo estadual. Ele governou Alagoas por dois mandatos, entre 2015 e 2022, e deixou o Ministério dos Transportes no primeiro semestre de 2026 para voltar a concorrer ao governo.

A campanha também foi marcada pela disputa entre grupos políticos tradicionais do estado. JHC contou com o apoio de Arthur Lira, enquanto Renan Filho representou o grupo político ligado à família Calheiros. A eleição colocou novamente em lados opostos os dois grupos que protagonizam parte da disputa política alagoana.