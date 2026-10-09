José Sarney é internado após passar por cirurgia abdominal

Siga o A TARDE no Google

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, foi internado nesta sexta-feira, 9, e passou por uma cirurgia abdominal. De acordo com o boletim médico, o procedimento ocorreu sem intercorrências, e ele segue estável, em acompanhamento pós-operatório.

Sarney deu entrada em um hospital particular de São Luís (MA), durante a tarde, após apresentar dores abdominais. Antes da operação, passou por avaliação clínica e exames de imagem. No momento, permanece sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta hospitalar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esta é a terceira internação do político em poucas semanas. Em setembro, ele foi hospitalizado duas vezes para tratar uma pneumonia, primeiro em São Luís, onde ficou três dias, e depois em São Paulo.

Na capital paulista, permaneceu na UTI por precaução e recebeu tratamento com antibióticos. Após a primeira alta, continuou sob cuidados em casa e acompanhamento ambulatorial, mas precisou viajar para realizar novos exames e acabou internado novamente.