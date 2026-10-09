SAÚDE
José Sarney é internado após passar por cirurgia abdominal
Aos 96 anos, ex-presidente está estável e segue na UTI, sem previsão de alta
O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, foi internado nesta sexta-feira, 9, e passou por uma cirurgia abdominal. De acordo com o boletim médico, o procedimento ocorreu sem intercorrências, e ele segue estável, em acompanhamento pós-operatório.
Sarney deu entrada em um hospital particular de São Luís (MA), durante a tarde, após apresentar dores abdominais. Antes da operação, passou por avaliação clínica e exames de imagem. No momento, permanece sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta hospitalar.
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Esta é a terceira internação do político em poucas semanas. Em setembro, ele foi hospitalizado duas vezes para tratar uma pneumonia, primeiro em São Luís, onde ficou três dias, e depois em São Paulo.
Na capital paulista, permaneceu na UTI por precaução e recebeu tratamento com antibióticos. Após a primeira alta, continuou sob cuidados em casa e acompanhamento ambulatorial, mas precisou viajar para realizar novos exames e acabou internado novamente.