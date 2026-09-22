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JUSTIÇA

Justiça questiona defesa de Janja pela AGU em ação sobre viagens

Juíza deu 15 dias para órgão mostrar documentos que comprovem regularidade da representação

Ane Catarine
Por
Imagem ilustrativa da imagem Justiça questiona defesa de Janja pela AGU em ação sobre viagens
Foto: Yamil Lage/AFP
Eleições 2026

A Justiça Federal do Distrito Federal deu 15 dias para que a Advocacia-Geral da União (AGU) apresente os documentos que comprovem a regularidade da representação judicial da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em uma ação popular que questiona gastos com viagens internacionais.

A medida foi tomada porque a própria AGU afirmou que assumiu a defesa após um pedido administrativo da primeira-dama e uma análise jurídica, mas os registros que comprovam esses atos não foram apresentados no processo.

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No despacho, a juíza Maria Cecília de Marco Rocha, da 9ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, pediu que a AGU apresente o requerimento feito pela primeira-dama, o parecer ou manifestação jurídica que analisou o pedido e outros documentos utilizados para justificar a atuação do órgão.

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Entenda a ação movida contra Janja

A ação popular que contesta gastos públicos relacionados a viagens internacionais foi movida pelo vereador Guilherme Kilter (Novo-PR) e pelo advogado Jeffrey Chiquini (Novo-PR) contra a União e Janja.

Os autores contestam despesas de viagens realizadas pela primeira-dama tanto em delegações oficiais do governo quanto em agendas sem a presença do presidente Lula (PT).

Entre as viagens citadas no processo estão:

  • Nova York: março de 2024
  • Roma: fevereiro de 2025
  • Paris: março de 2025
  • Moscou e São Petersburgo, na Rússia: maio de 2025

Os autores alegam que houve uso indevido de recursos públicos e pedem a anulação dos atos que autorizaram as despesas, além do ressarcimento dos valores aos cofres públicos.

Após a acusação, a União e Janja apresentaram uma contestação conjunta, com a defesa feita pela AGU.

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AGU janja Justiça Federal Lula viagens internacionais

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