POLÍTICA
VOTAÇÃO

Licença-paternidadade: apenas 5 deputados baianos foram contra destaque polêmico

Maioria dos votos contrários vieram de deputados do PCdoB e PDT

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

04/11/2025 - 22:00 h | Atualizada em 05/11/2025 - 11:54
Câmara dos Deputados aprovou projeto nesta terça-feira, 4.
Câmara dos Deputados aprovou projeto nesta terça-feira, 4.

A Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta terça-feira, 4, o projeto de lei que amplia de cinco para 20 dias o tempo da licença-paternidade. Como houve mudanças na proposta original de autoria do Senado, o Projeto de Lei 3935/08 retornará à Casa devido às mudanças aprovadas hoje na forma do substitutivo do relator, deputado Pedro Campos (PSB-PE).

Leia Também:

Licença-paternidade de até 45 dias está prestes a ser aprovada
Direitos trabalhistas vão além da licença-paternidade de cinco dias
STF determina ao Congresso regulamentação da licença-paternidade

O projeto foi aprovado em votação simbólica, isto é, sem necessidade de registro formal dos deputados e é definida após consenso entre os líderes de partidários da Câmara.

Durante análise, a proposta teve a inclusão do destaque que exigia a comprovação do nexo com o parto.

A ideia, apresentada pelo partido Avante, foi aprovada na Câmara, mas contou com votos contrários de deputados do PCdoB e PDT, partidos de esquerda alinhados com o governo Lula, que trabalha pela aprovação da matéria.

"O texto aprovado permita ao pai estender a licença para acompanhar a internação da mãe ou da criança, mas exigia para isso, a obrigação de se de comprovar que a internação teria “nexo com o parto”. Era preciso excluir essa exigência formal", explica o PCdoB em nota.

O destaque foi aprovado com 377 votos favoráveis e 50 contrários. Dos 39 membros da bancada da Bahia, 26 votaram pela aprovação do item, e apenas cinco rejeitaram. Outros oito parlamentares baianos não votaram.

Veja foram os votos dos deputados federais baianos:

Sim

  1. Alex Santana - Republicanos
  2. Bacelar - PV
  3. Capitão Alden - PL
  4. Charles Fernandes - PSD
  5. Claudio Cajado - PP
  6. Dal Barreto - União Brasil
  7. Diego Coronel - PSD
  8. Gabriel Nunes - PSD
  9. Ivoneide Caetano - PT
  10. João Leão - PP
  11. Jorge Solla - PT
  12. José Rocha - União Brasil
  13. Joseildo Ramos - PT
  14. Josias Gomes -PT
  15. Leur Lomanto Júnior - União Brasil
  16. Lídice da Mata - PSB
  17. Neto Carletto - Avante
  18. Otto Alencar Filho - PSD
  19. Pastor Sargento Isidório - Avante
  20. Paulo Azi - União Brasil
  21. Paulo Magalhães - PSD
  22. Raimundo Costa - Podemos
  23. Ricardo Maia - MDB
  24. Roberta Roma - PL
  25. Valmir Assunção - PT
  26. Zé Neto - PT

Não

  1. Adolfo Viana - PSDB
  2. Alice Portugal - PCdoB
  3. Daniel Almeida - PCdoB
  4. Félix Mendonça Júnior - PDT
  5. Leo Prates - PDT*

Ausentes

  1. Antônio Britto - PSD
  2. Arthur Maia - União Brasil
  3. Elmar Nascimento - União Brasil
  4. João Carlos Bacelar - PL
  5. Márcio Marinho - Republicanos
  6. Rogéria Santos - Republicanos
  7. Leur Lomanto Júnior - União Brasil
  8. Mário Negromonte Júnior - PP

Detalhes do projeto

A proposta prevê um aumento gradual nos dias de licença ao longo de três anos, sendo 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias a partir de 2029. Inicialmente, a proposta era de uma progressão para até 30 dias de licença-paternidade, mas não houve acordo entre os deputados para isso.

O impacto de despesas e perda de receitas previsto é de R$ 4,34 bilhões em 2027, quando a licença será de 10 dias. Esse impacto chegaria a R$ 11,87 bilhões em 2030, se a licença fosse de 30 dias.

Uma das novidades em relação à licença-maternidade é a permissão para o trabalhador dividir, a seu pedido, em dois períodos iguais a licença, exceto em caso de falecimento da mãe.

O primeiro período deve ser usufruído imediatamente após o nascimento, a adoção ou a obtenção de guarda judicial. Já o período restante deve começar a ser tirado em até 180 dias depois do parto ou adoção.

x