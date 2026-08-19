Luis Felipe Salomão assume presidência do STJ nesta quarta-feira

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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) terá, a partir desta quarta-feira, 19, uma nova cúpula. O ministro Luis Felipe Salomão toma posse como presidente da Corte, sucedendo Herman Benjamin, enquanto Mauro Campbell Marques assume a vice-presidência.

Os dois também passam a comandar o Conselho da Justiça Federal (CJF) no biênio 2026-2028. A cerimônia de posse está marcada para às 18h.

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Salomão e Campbell foram eleitos por aclamação pelo Pleno do STJ em 14 de abril e terão a responsabilidade de conduzir o tribunal pelos próximos dois anos.

A mudança ocorre poucas semanas após o STJ aplicar a punição mais severa de sua história a um ministro.

Em 6 de agosto, o Pleno considerou procedentes, por unanimidade, as acusações de assédio e importunação sexual contra Marco Buzzi e determinou a perda do cargo do magistrado.

Quem é o novo presidente

Salomão ocupava a vice-presidência do STJ e está há 17 anos na Corte. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduado em Direito Comercial, também já exerceu funções de destaque no Judiciário.

Entre 2022 e 2024, foi corregedor nacional de Justiça. Durante o período, determinou a suspensão de diversos perfis de redes sociais de juízes que manifestavam opiniões político-partidárias, conduta proibida para magistrados.

Salomão também foi ministro e corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde chegou a conduzir um inquérito administrativo sobre ataques às urnas eletrônicas em 2020.