SEGUNDA DENÚNCIA
Caso Marco Buzzi: servidora do STJ relata três anos de assédio
Mulher trabalhava como secretária no gabinete do ministro
Por Ane Catarine
Uma servidora terceirizada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relatou ter sido assediada pelo ministro Marco Buzzi, de 68 anos, ao longo de quase três anos, entre 2023 e o fim de 2025.
O depoimento foi prestado na tarde da última segunda-feira, 9, à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Segundo a Folha de S.Paulo, a transcrição das declarações foi encaminhada aos ministros do STJ, e a denunciante apresentou gravações.
De acordo com a servidora, que atuava como secretária no gabinete, os episódios teriam ocorrido em diferentes locais, como a sala do ministro, o corredor, a biblioteca e até um espaço de depósito.
Por ser a primeira a chegar ao gabinete, ela relatou que frequentemente ficava sozinha com Marco Buzzi, o que, segundo afirmou, favoreceu novos episódios.
Durante o depoimento, ainda segundo a Folha, a servidora chorou em vários momentos e disse ter adoecido em razão da pressão e do estresse emocional provocados pela situação.
Essa é a segunda denúncia de assédio registrada contra o ministro, que anteriormente foi acusado de assediar uma jovem de 18 anos em uma praia de Santa Catarina.
Diante do teor das denúncias, foi decidido na terça-feira, 10, o afastamento do magistrado. Buzzi nega as acusações.
