Caso Marco Buzzi: servidora do STJ relata três anos de assédio

Ministro Marco Buzzi - Foto: José Alberto/STJ

Uma servidora terceirizada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relatou ter sido assediada pelo ministro Marco Buzzi, de 68 anos, ao longo de quase três anos, entre 2023 e o fim de 2025.

O depoimento foi prestado na tarde da última segunda-feira, 9, à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo a Folha de S.Paulo, a transcrição das declarações foi encaminhada aos ministros do STJ, e a denunciante apresentou gravações.

De acordo com a servidora, que atuava como secretária no gabinete, os episódios teriam ocorrido em diferentes locais, como a sala do ministro, o corredor, a biblioteca e até um espaço de depósito.

Por ser a primeira a chegar ao gabinete, ela relatou que frequentemente ficava sozinha com Marco Buzzi, o que, segundo afirmou, favoreceu novos episódios.

Durante o depoimento, ainda segundo a Folha, a servidora chorou em vários momentos e disse ter adoecido em razão da pressão e do estresse emocional provocados pela situação.

Essa é a segunda denúncia de assédio registrada contra o ministro, que anteriormente foi acusado de assediar uma jovem de 18 anos em uma praia de Santa Catarina.

Diante do teor das denúncias, foi decidido na terça-feira, 10, o afastamento do magistrado. Buzzi nega as acusações.