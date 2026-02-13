Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGUNDA DENÚNCIA

Caso Marco Buzzi: servidora do STJ relata três anos de assédio

Mulher trabalhava como secretária no gabinete do ministro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

13/02/2026 - 9:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro Marco Buzzi
Ministro Marco Buzzi -

Uma servidora terceirizada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relatou ter sido assediada pelo ministro Marco Buzzi, de 68 anos, ao longo de quase três anos, entre 2023 e o fim de 2025.

O depoimento foi prestado na tarde da última segunda-feira, 9, à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Folha de S.Paulo, a transcrição das declarações foi encaminhada aos ministros do STJ, e a denunciante apresentou gravações.

De acordo com a servidora, que atuava como secretária no gabinete, os episódios teriam ocorrido em diferentes locais, como a sala do ministro, o corredor, a biblioteca e até um espaço de depósito.

Por ser a primeira a chegar ao gabinete, ela relatou que frequentemente ficava sozinha com Marco Buzzi, o que, segundo afirmou, favoreceu novos episódios.

Leia Também:

Caso de assédio no STJ pode dar nova vaga a Lula na Corte
STJ decide afastar ministro acusado de assédio sexual
Ministro do STJ acusado de assédio reage: "Grande sofrimento"
CNJ recebe denúncia de assédio contra Marco Buzzi, ministro do STJ

Durante o depoimento, ainda segundo a Folha, a servidora chorou em vários momentos e disse ter adoecido em razão da pressão e do estresse emocional provocados pela situação.

Essa é a segunda denúncia de assédio registrada contra o ministro, que anteriormente foi acusado de assediar uma jovem de 18 anos em uma praia de Santa Catarina.

Diante do teor das denúncias, foi decidido na terça-feira, 10, o afastamento do magistrado. Buzzi nega as acusações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afastamento denúncia de assédio Marco Buzzi Servidora stj

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Marco Buzzi
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Ministro Marco Buzzi
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Ministro Marco Buzzi
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Ministro Marco Buzzi
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x