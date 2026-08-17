Lula alfineta Trump após nova descoberta de petróleo no Brasil

Após a descoberta de petróleo pela Petrobras na Foz do Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou uma provocação contra Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 17.

Em fala à imprensa, o petista disse que se o presidente americano seguir a guerra com o Irã e ordenando o fechamento do Estreito de Ormuz, o Brasil poderá oferecer o petróleo ao resto do mundo. A fala ocorreu após Lula afirmar que essa descoberta inicial é um “passaporte para garantir o futuro” do país.

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“Se o presidente Trump quiser ficar fazendo guerra com o Irã e fechar o Estreito de Ormuz, nós vamos aqui, para o mundo inteiro, a margem equatorial a 175 km da terra”, disse o presidente.

O Estreito de Ormuz, que liga o Golfo ao Oceano Índico, está bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

Descoberta de petróleo

De acordo com o anúncio feito pela Petrobras na última sexta-feira, 14, o material foi encontrado no poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. A perfuração, no entanto, ainda está em andamento. Agora, a empresa precisa avaliar quanto de petróleo existe no local e se a exploração poderá ser feita em escala comercial.

A descoberta é considerada importante porque a Margem Equatorial é uma das principais apostas da Petrobras para encontrar novas reservas. A área se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e ganhou atenção depois de descobertas de petróleo na Guiana e no Suriname, países vizinhos.

Ainda durante a entrevista, Lula disse que “graças a Deus” o petróleo foi encontrado, mas afirmou que não sabe “o quanto vai chegar no final”.