Lula anuncia PEC para gratuidade no transporte público aos fins de semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que pretende enviar ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir transporte público gratuito aos fins de semana em cidades brasileiras que contam com serviço de transporte coletivo.

A proposta foi apresentada por Lula em uma publicação nas redes sociais. Segundo o presidente, a iniciativa prevê o compartilhamento de recursos de emendas parlamentares para custear a gratuidade das passagens.

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"Meus queridos amigos e amigas do meu querido Brasil. Agora que o Senado aprovou o fim da escala 6x1 e que os trabalhadores brasileiros irão ter dois dias de descanso para ter lazer, para visitar a família, para passear e para descansar mais, eu vou mandar uma PEC também para o Congresso Nacional, garantindo passe livre no final de semana para todas as cidades que tiverem transporte coletivo nesse país."

Na publicação, Lula relacionou a proposta de passe livre à ampliação do tempo de descanso dos trabalhadores. O presidente defendeu que a gratuidade permita que a população aproveite os dias de folga para atividades de lazer e para estar com familiares.

"Final de semana, passagem gratuita para você poder passear com a sua família. Onde vamos arrumar dinheiro? Aí nós vamos compartilhar com as emendas parlamentares para a gente poder garantir que o povo vai passear. O povo vai ficar feliz, os deputados estão dando utilidade às suas emendas e a gente vai garantir que valeu a pena o fim da escala 6x1."