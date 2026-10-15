Polícia Federal em Salvador pode ser transferida para o CAB

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o Projeto de Lei nº 26.397/2026, que autoriza a doação de um imóvel público à Polícia Federal (PF).

A proposta tem como objetivo viabilizar a construção e o funcionamento da nova sede da Superintendência Regional da corporação no estado.

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O projeto, acompanhado da Mensagem nº 5.588/2026 à presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), foi publicado na edição do Diário Oficial da Alba desta quinta-feira, 15. Na justificativa, o governador solicitou que a matéria seja apreciada em regime de urgência.

Terreno fica no Centro Administrativo da Bahia

A área prevista para doação possui 26.281 metros quadrados e perímetro de 625,65 metros. O terreno está localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Pelo texto encaminhado à Assembleia, o imóvel deverá ser utilizado exclusivamente para a construção e a operação da nova sede da Polícia Federal.

Projeto prevê devolução da área ao Estado

A proposta estabelece uma cláusula de reversão para garantir que o terreno cumpra a finalidade prevista. Caso a implantação da unidade e o início das atividades não ocorram em até três anos, contados a partir da efetivação da doação, o imóvel retornará automaticamente ao patrimônio do Estado.

A mesma regra será aplicada se houver paralisação definitiva dos serviços da unidade.

Matéria será analisada por três comissões

O projeto foi distribuído para análise e emissão de parecer de três comissões temáticas da Alba:

Constituição e Justiça (CCJ);

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público;

e Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle.

Após a tramitação nas comissões, a proposta poderá seguir para apreciação do plenário da Assembleia Legislativa.