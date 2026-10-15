POLÍTICA
Lula critica ida de diretor da PF a festa patrocinada por Vorcaro em Londres
Festa ocorreu entre 24 e 26 de abril de 2024, durante encontro jurídico patrocinado pelo Master
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 15, durante sabatina na TV Globo, que não ficou convencido com a justificativa apresentada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para viajar a Londres e participar de um evento social em abril de 2024. O encontro foi patrocinado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e imagens da ocasião vieram à tona recentemente.
Ao comentar o episódio, Lula disse ter chamado a atenção do dirigente da PF assim que soube da viagem. O presidente questionou a necessidade de participação de Andrei na festa e afirmou que a função exercida por ele não justificava a presença no evento.
“E quando eu fiquei sabendo que ele ia a Londres, eu chamei ele, a atenção de que o papel do diretor da Polícia Federal não permite que ele tivesse ido a Londres. Ele me deu uma explicação, mas não foi convincente para mim. Ele não precisava ter ido. Aliás, ninguém precisava ter ido para aquela festa, ninguém”, disse Lula.
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Evento teve patrocínio do Banco Master
A festa ocorreu durante a recepção aos convidados do “1º Fórum Jurídico – Brasil de Ideias”, realizado na capital britânica entre 24 e 26 de abril de 2024. O Banco Master foi o principal patrocinador do encontro, associado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
As imagens do evento foram divulgadas recentemente, trazendo novamente à tona a participação de autoridades e convidados na ocasião.