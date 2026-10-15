Lula critica ida de diretor da PF a festa patrocinada por Vorcaro em Londres

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 15, durante sabatina na TV Globo, que não ficou convencido com a justificativa apresentada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para viajar a Londres e participar de um evento social em abril de 2024. O encontro foi patrocinado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e imagens da ocasião vieram à tona recentemente.

Ao comentar o episódio, Lula disse ter chamado a atenção do dirigente da PF assim que soube da viagem. O presidente questionou a necessidade de participação de Andrei na festa e afirmou que a função exercida por ele não justificava a presença no evento.

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“E quando eu fiquei sabendo que ele ia a Londres, eu chamei ele, a atenção de que o papel do diretor da Polícia Federal não permite que ele tivesse ido a Londres. Ele me deu uma explicação, mas não foi convincente para mim. Ele não precisava ter ido. Aliás, ninguém precisava ter ido para aquela festa, ninguém”, disse Lula.

Evento teve patrocínio do Banco Master

A festa ocorreu durante a recepção aos convidados do “1º Fórum Jurídico – Brasil de Ideias”, realizado na capital britânica entre 24 e 26 de abril de 2024. O Banco Master foi o principal patrocinador do encontro, associado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

As imagens do evento foram divulgadas recentemente, trazendo novamente à tona a participação de autoridades e convidados na ocasião.