Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula critica uso político de religiões: "Não gosto"

Presidente rejeita vínculo com igrejas para fins eleitoreiros

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

19/09/2025 - 15:48 h
Presidente Lula durante encontro com lideranças religiosas
Presidente Lula durante encontro com lideranças religiosas -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, em entrevista nesta sexta-feira, 19, o uso de religiões para fins políticos e eleitoreiros. Segundo o líder petista, os templos devem manter a essência de espaço para "professar a fé".

Eu não gosto de ir em igreja na época de campanha
Lula sobre relação da igreja com a política

Nos últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), antecessor de Lula no Palácio do Planalto, se aproximou de segmentos protestantes, passando a contar com o apoio político de lideranças religiosas, a exemplo de Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ACM Neto quer ser “dono da Bahia” e isola aliados, diz Éden Valadares
Soteropolitanos poderão usar o VLT a partir de janeiro de 2027
Caetano, Gil e Chico Buarque se unem em ato contra a PEC da Blindagem
PEC da Blindagem: Jaques Wagner chama texto de 'vale-crime'

“Eu não gosto de ir em igreja na época de campanha, nem da católica, nem da evangélica, em nenhuma igreja, porque não acho que a gente pode utilizar o nome de Deus em vão, não acho que a deva utilizar a religião eleitoralmente. A religião é um espaço, um momento de você professar a sua fé; de colocar para fora aquilo que você pensa do ponto de vista espiritual; conversar com Deus, dizer aquilo que é a verdade que está dentro de você”, disparou Lula, em entrevista a um podcast evangélico.

Imagem ilustrativa da imagem Lula critica uso político de religiões: "Não gosto"
| Foto: Reprodução

Lula e igreja

Em 2024, o presidente Lula instituiu o Dia Nacional da Música Gospel, data que é comemorada no dia 9 de junho. Na época da sanção, o petista recebeu lideranças evangélicas em Brasília, incluindo o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor evangélico e aliado político de Bolsonaro.

“A fixação de uma data nacionalmente dedicada à música gospel chamará atenção para esse importante vetor de conforto mental, psicológico e espiritual”, afirmou Otoni, na ocasião.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Lula Silas Malafaia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula durante encontro com lideranças religiosas
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Presidente Lula durante encontro com lideranças religiosas
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Presidente Lula durante encontro com lideranças religiosas
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Presidente Lula durante encontro com lideranças religiosas
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x