Lula critica uso político de religiões: "Não gosto"

Presidente Lula durante encontro com lideranças religiosas - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, em entrevista nesta sexta-feira, 19, o uso de religiões para fins políticos e eleitoreiros. Segundo o líder petista, os templos devem manter a essência de espaço para "professar a fé".

Eu não gosto de ir em igreja na época de campanha Lula sobre relação da igreja com a política

Nos últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), antecessor de Lula no Palácio do Planalto, se aproximou de segmentos protestantes, passando a contar com o apoio político de lideranças religiosas, a exemplo de Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus.

“Eu não gosto de ir em igreja na época de campanha, nem da católica, nem da evangélica, em nenhuma igreja, porque não acho que a gente pode utilizar o nome de Deus em vão, não acho que a deva utilizar a religião eleitoralmente. A religião é um espaço, um momento de você professar a sua fé; de colocar para fora aquilo que você pensa do ponto de vista espiritual; conversar com Deus, dizer aquilo que é a verdade que está dentro de você”, disparou Lula, em entrevista a um podcast evangélico.

| Foto: Reprodução

Lula e igreja

Em 2024, o presidente Lula instituiu o Dia Nacional da Música Gospel, data que é comemorada no dia 9 de junho. Na época da sanção, o petista recebeu lideranças evangélicas em Brasília, incluindo o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor evangélico e aliado político de Bolsonaro.

“A fixação de uma data nacionalmente dedicada à música gospel chamará atenção para esse importante vetor de conforto mental, psicológico e espiritual”, afirmou Otoni, na ocasião.

