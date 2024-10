Lula garante que não tem nada contra banqueiros em reunião

Presidente da República tem primeiro encontro com banqueiros desde vitória - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quarta-feira, 16, com banqueiros, para garantir apoio aos cortes que serão anunciados pelo governo federal após as eleições municipais. No encontro, o petista disse não ter nada contra o setor.

A informação é do blog da jornalista Ana Flor, do portal G1. De acordo com a publicação, Lula ainda afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), é de sua total confiança.

Na mesma reunião, os banqueiros garantiram a Lula que não estão interessados nos juros altos, uma vez que isso atrapalharia o crédito e aumentaria a inadimplência dos clientes das instituições.

Participaram do encontro, o primeiro desde que Lula assumiu o Palácio do Planalto pela terceira vez, em 2023, os presidentes dos quatro maiores bancos privados do país (Itaú, Bradesco, Santander e BTG), além de representantes de instituições com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).