Lula parabeniza Wilson Cardoso por presidência da UPB

Presidente da República tira fotos com candidatos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, por meio de vídeo, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), que assumiu o comando da União dos Municípios da Bahia (UPB), em cerimônia realizada nesta sexta-feira, 28.

Lula, que cumpre agenda na Ásia, desejou boa sorte ao novo presidente da UPB, e pontuou que o gestor terá todo o apoio necessário do governo federal para as demandas do município. Ao tomar posse, o prefeito confirmou que filiou todas as 417 cidades ao bloco.

“Wilson, um abraço, boa sorte. Eu posso dizer para vocês que agora, como você vai ser presidente de todos os prefeitos da Bahia, que você pode contar com o governo federal, pode levar demanda do prefeito, porque lá na presidência você vai ter um amigo dos prefeitos do Brasil”, afirmou o presidente, que estava acompanhado do senador Jaques Wagner (PT).