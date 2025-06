Lula sinaliza candidatura em 2026 e desafia direita; veja

Lula durante participação no Mano a Mano - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que deve ser novamente candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. O petista ainda desafiou os principais nomes cotados dentro da direita.

Lula citou os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); Paraná, Ratinho Júnior (PSD); e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), hoje cotados como potenciais candidatos na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e afirmou que se ele tentar a reeleição, será para "ganhar as eleições". A declaração ocorreu durante entrevista para o podcast Mano a Mano, comandado pelo rapper Mano Brown.

"Eu vejo a extrema direita falando em Tarcísio, em Ratinho e em Caiado. Eles podem falar em quem quiserem, mas qualquer um terá que fazer mais do que eu [...] Se eu for candidato é para ganhar as eleições", disparou.

Lula será candidato?

Prestes a completar 80 anos, Lula, que está no seu terceiro mandato como presidente da República, tem colocado na mesa a possibilidade de ser novamente candidato.

Outros nomes do PT também aparecem no radar, caso Lula recue, como os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Camilo Santana (Educação).