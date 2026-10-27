CELEBRAÇÃO
Lula terá festa de aniversário em Brasília após vitória nas eleições
Presidente reeleito será o mais velho a iniciar um novo governo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27, dois dias após vencer o segundo turno das eleições presidenciais e garantir mais um mandato à frente do Palácio do Planalto.
Com a reeleição, Lula será o presidente mais velho a iniciar um novo período de governo no Brasil, ampliando um recorde estabelecido por ele próprio em 2023, quando tomou posse aos 77 anos.
Festa está prevista para Brasília
O PT do Distrito Federal prepara uma comemoração para o aniversário do presidente no fim da tarde desta terça-feira, em frente ao Espelho d’Água do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.
Após a vitória eleitoral, Lula deve passar os próximos dias descansando no local e recebendo aliados.
Lula deve deixar a Presidência aos 85 anos
Se concluir o mandato previsto para o período de 2027 a 2030, Lula deixará a Presidência aos 85 anos. Somados os dois períodos anteriores, entre 2003 e 2010, e os mandatos de 2023 a 2030, o petista terá acumulado mais de 16 anos no comando do país.
O novo mandato marcará a quarta vez que Lula ocupará a Presidência da República, após ter governado o Brasil por dois períodos consecutivos e retornado ao cargo em 2023.
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Aniversariante do dia, Lula tem duas datas de nascimento; entenda
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27 de outubro. Apesar de celebrar o aniversário nesta data, o documento de identidade do presidente registra o dia 6 de outubro como seu nascimento.
Lula nasceu no dia 27 de outubro de 1945, em Vargem Comprida, no interior de Pernambuco. Na época, a localidade era um distrito de Garanhuns. Ao longo da vida, o presidente passou a comemorar o aniversário no fim de outubro, conforme a data considerada por sua família.
A diferença entre as datas está relacionada ao registro civil feito anos depois do nascimento, com um dia diferente daquele considerado pela família.