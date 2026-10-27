Lula terá festa de aniversário em Brasília após vitória nas eleições

Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27, dois dias após vencer o segundo turno das eleições presidenciais e garantir mais um mandato à frente do Palácio do Planalto.

Com a reeleição, Lula será o presidente mais velho a iniciar um novo período de governo no Brasil, ampliando um recorde estabelecido por ele próprio em 2023, quando tomou posse aos 77 anos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Festa está prevista para Brasília

O PT do Distrito Federal prepara uma comemoração para o aniversário do presidente no fim da tarde desta terça-feira, em frente ao Espelho d’Água do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Após a vitória eleitoral, Lula deve passar os próximos dias descansando no local e recebendo aliados.

Lula deve deixar a Presidência aos 85 anos

Se concluir o mandato previsto para o período de 2027 a 2030, Lula deixará a Presidência aos 85 anos. Somados os dois períodos anteriores, entre 2003 e 2010, e os mandatos de 2023 a 2030, o petista terá acumulado mais de 16 anos no comando do país.

O novo mandato marcará a quarta vez que Lula ocupará a Presidência da República, após ter governado o Brasil por dois períodos consecutivos e retornado ao cargo em 2023.

Aniversariante do dia, Lula tem duas datas de nascimento; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27 de outubro. Apesar de celebrar o aniversário nesta data, o documento de identidade do presidente registra o dia 6 de outubro como seu nascimento.

Lula nasceu no dia 27 de outubro de 1945, em Vargem Comprida, no interior de Pernambuco. Na época, a localidade era um distrito de Garanhuns. Ao longo da vida, o presidente passou a comemorar o aniversário no fim de outubro, conforme a data considerada por sua família.

A diferença entre as datas está relacionada ao registro civil feito anos depois do nascimento, com um dia diferente daquele considerado pela família.