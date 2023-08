'Me sinto preparado', diz Randerson Leal sobre mandato na CMS

Com a saída do vereador Henrique Carballal (PDT) da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o suplente Randerson Leal, do mesmo partido, assume as funções na Casa Legislativa. A posse de Randerson acontece na próxima quarta-feira, 2, a partir das 14h, no Plenário Cosme de Farias.

"Me sinto preparado para ajudar a população soteropolitana nas demandas e nos anseios de resoluções dos problemas das comunidades como infraestrutura, esporte, lazer, saúde, educação e segurança", comentou ao portal A TARDE, nesta segunda-feira (31).

Henrique Carballal deixará o cargo oficialmente na próxima terça-feira (1º), quando será retomado o trabalho na CMS. Atualmente, o edil está à frente da presidência da Companhia Baiana de Pesquisa e Mineral (CBPM), a qual tomou posse no dia 21 de junho.

Por não ter deixado o posto no mês de julho, o vereador acumulou as duas funções recebendo todos os benefícios de ambos os cargos.

Em conversa com o A TARDE, Randerson iniciou agradecendo ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), ao vice-governador Geraldo Júnior (MDB), e ao seu pai, o deputado estadual Roberto Carlos (PV). Os políticos estiveram à frente das negociações que levou o suplente a cadeira de vereador.

"Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por sempre estar ao meu lado, à população de Salvador por ter acreditado e confiado quase 5 mil votos em mim, ao Governador Jerônimo Rodrigues por ser decisivo nessa nova oportunidade de assumir uma cadeira na câmara, ao Vice Governador Geraldinho, ao Vereador Carballal e ao meu Pai Deputado Roberto Carlos por sempre acreditar em mim", escreveu por mensagem de aplicativo.

O substituto ainda ressaltou que o seu foco será "colocar em prática como projetos de lei que irá beneficiar a população". Dentre os PLs citados por Randerson está o PL nº 163/2022, encaminhado por ele no ano passado à Casa Legislativa, quando assumiu a cadeira em substituição de Carballal, que deixou as atividades para coordenar a campanha eleitoral do então candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

O projeto de Randerson dispõe sobre a "a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços terceirizados, ainda que sejam contratadas mediante processos licitatórios, que executem obras públicas pela Administração Municipal direta e indireta, a contratação de mão de obra 100% (cem por cento) local".

Eleições 2024

O suplente também destacou que irá concorrer a cadeira da CMS na corrida eleitoral do ano que vem a fim de retornar ao posto de vereador. Questionado sobre a indefinição da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na escolha do postulante ao Palácio Thomé de Souza, Randerson acredita que "quanto antes resolver será melhor".

"Acho que o grupo tem que se reunir com os nossos líderes Jerônimo, Wagner e Rui e daí termos uma sintonia para depois irmos às ruas trabalhar e apresentar o nome escolhido, temos tempo para fazer isso mas o quanto antes resolver será melhor pois nos dará tempo de apresentar o nome à população avaliar melhor o nosso candidato", afirmou. "Hoje temos um time mais fortalecido e com grandes nomes", concluiu.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) definiu até outubro para anunciar o nome que representará a base petista no pleito eleitoral de 2024.

Para a escolha, o chefe do Palácio de Ondina conta com os nomes da pré-candidata do PCdoB, Olívia Santana; vice-governador Geraldo Júnior (MDB); do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), José Trindade (PSB); deputada federal Lídice da Mata e o vereador Sílvio Humberto, ambos do PSB; deputado federal Antônio Brito (PSB) e do deputado estadual Robinson Almeida (PT).